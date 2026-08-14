Ostatnia droga Andrzeja Morozowskiego. Bliscy i rodzina pożegnali na Powązkach zmarłego dziennikarza

RMF24

Rodzina i przyjaciele pożegnali w piątek na warszawskich Powązkach Wojskowych dziennikarza TVN24 Andrzeja Morozowskiego. „Polityka była dla niego pasją, a dziennikarstwo wymarzonym zawodem” - powiedziała żona zmarłego Agata Nowakowska. Współpracownicy podkreślali, że działał on i myślał poza schematem.

Wieloletni dziennikarz i publicysta TVN24 Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia. Miał 69 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową.

Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz odszedł w wieku 69 lat Nie żyje Andrzej Morozowski. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, zawodowo związany m.in. z TVN24, odszedł w wieku 69 lat. O jego śmierci prowadzącego „Tak jest” poinformował ks. Kazimierz Sowa.

„Dziennikarstwo musi mieć duszę”. Odszedł publicysta Andrzej Morozowski

W piątek odbyło się pożegnanie dziennikarza na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Była to pierwsza część pogrzebu, po której urnę przewieziono na cmentarz w podwarszawskich Pyrach.

Dziennikarstwo musi mieć duszę - tak mówił Andrzej i te jego słowa już ze mną zostaną. Jak błysk w jego oczach, kiedy w chorobie, już bardzo słaby, prowadził swój ukochany program „Tak jest”. W tej słabości była jakaś przepotężna siła, walka o każde wydanie, każdą rozmowę - powiedziała podczas uroczystości zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 Brygida Grysiak.

Brygida Grysiak, zastępczyni redaktora naczelnego TVN24 (Fot. Albert Zawada) / PAP

Podkreśliła, że Morozowski „wierzył, że dziennikarstwo ma sens tylko wtedy, gdy jest uczciwe, odważne i jest po coś”.

Uważał, że dziennikarstwo oparte na wartościach, wierne idei - nie ideologii, jest dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, bo prawda jest pod presją, człowiek jest pod presją wszechpanoszącej się dezinformacji, propagandy i algorytmów. Andrzej szczerze się tym martwił. I o tym była jedna z naszych ostatnich rozmów – wyznała Grysiak.

Podkreśliła, że „dziennikarstwa, w które wierzyliśmy i wierzymy razem z tobą, nie oddamy bez walki”. Z kolei Sandra Samos, wydawczyni prowadzonego przez publicystę programu, wspominała, że „praca z nim była radością, mimo że nie zawsze była łatwa”.

Wśród osób, które zgromadziły się w piątek na warszawskich Powązkach, by pożegnać zmarłego dziennikarza nie zabrakło kolegów i koleżanek publicysty ze stacji TVN oraz ludzi ze świata polityki.

Ryszard Petru na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego (Fot. Albert Zawada) / PAP