Szukasz pomysłu na prezent do 250 zł, jednak wciąż nie wiesz, co kupić? Postaw na upominki o charakterze osobistym, które są nie tylko praktyczne, ale zawsze bardzo cieszą osobę obdarowaną. O jakich prezentach mowa? Na przykład o nowej szczoteczce sonicznej, urządzeniu do depilacji, czy pielęgnacji zarostu. Tego typu prezenty, najbardziej sprawdzają się w przypadku osób, które dobrze znasz i które są Ci bliskie. Co warto wybrać? Sprawdź nasze propozycje na prezent za 250 zł.

Szczoteczka soniczna: prezent dla każdego

Bez wątpienia można zgodzić się z tym, że o higienę jamy ustnej dba każdy i każdy potrzebuje do tego celu szczoteczki. Wybierając na prezent szczoteczkę soniczną, można być zatem pewnym, że kupujemy upominek, który na pewno się przyda. Jeśli używasz już takiej szczoteczki, to z pewnością doskonale znasz jej zalety i do zakupu takiego sprzętu nie trzeba Cię przekonywać. Szczoteczki soniczne czyszczą zęby dokładniej, niż jakikolwiek inny sprzęt do higieny jamy ustnej. Sprawdzą się zarówno w przypadku zębów wrażliwych, problemach z dziąsłami, a nawet będą odpowiednie dla osób z aparatem ortodontycznym.

Wybierając dla kogoś jego pierwszą szczoteczkę soniczną, śmiało postawić można na urządzenie o podstawowych rozwiązaniach, które pozwoli osobie obdarowanej przekonać się o skuteczności sprzętu. Taka jest szczoteczka Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000. Ma ona dwa tryby pracy: codzienny oraz polerowanie i wykonuje aż 78000 ruchów na minutę. Ma timer, wskaźnik ładowania, a jej bateria działa na jednym ładowaniu do 14 dni. To świetny prezent do 250 złotych!

Prezent dla niej: a może depilator?

Depilacja mechaniczna przy pomocy depilatora, to nadal jedna z najbardziej skutecznych metod usuwania włosków. Depilator usuwa je wraz z cebulkami, dzięki czemu efekt gładkości utrzymuje się nawet 2-4 tygodni. Choć nie zawsze zabieg jest całkiem bezbolesny, to jednak jego skuteczność wielu użytkowniczkom niweluje chwilowy dyskomfort. Depilacja przebiega szybko, a pęsety lub dyski wychwytują już włoski wielkości ziarenka piasku, dzięki czemu nie ma potrzeby czekania na bardziej dogodny moment.

Nowoczesny depilator, to idealny upominek dla żony, siostry, czy przyjaciółki. Wybór urządzeń jest bardzo szeroki, więc jeśli interesuje Cię prezent do 250 złotych, to w tej cenie z pewnością znajdziesz duży wybór. Na przykład depilator Philips BRE 700/00 to model zasilany akumulatorowo, co pozwala uniknąć plączącego się kabla. Urządzenie wyposażone jest w ceramiczne dyski, które usuwają jednorazowo więcej włosków, niż modele z pęsetami.

Do wyboru są dwie prędkości pracy - na najwyższej głowica obraca się aż 70 tysięcy razy na minutę, co daje bardzo dużą efektywność depilacji. Co ważne, jest to depilator do użycia na sucho, jak i na mokro - nawet pod prysznicem, co pozwala niwelować dyskomfort depilacji. W zestawie z urządzeniem znajdują się dwie nasadki: do napinania skóry oraz do depilacji wrażliwych obszarów.





Pielęgnacja zarostu po męsku

Jeśli szukasz prezentu dla mężczyzny, możesz postawić na najpopularniejsze urządzenia do golenia i stylizacji zarostu, takie jak golarka lub trymer. Te dwa sprzęty, to dziś jedne z najczęściej wybieranych produktów do użytku domowego. W zależności od potrzeb, znaleźć możesz modele mniej lub bardziej zaawansowane, przy czym tak golarka, jak i trymer, wcale nie musi być urządzeniem o tylko jednym przeznaczeniu. Jeśli zależy Ci na sprzęcie wszechstronnym, postaw na modele z różnymi końcówkami.

Na przykład golarka Braun Serii 3 3BT z potrójnym systemem golącym, wyposażona jest w bogaty zestaw nakładek, które umożliwiają nie tylko golenie, ale i cięcie, czy trymowanie zarostu. Wolisz trymer? Sprawdź model Graphite G4 PG4000 marki Remington. Jest to sprzęt o zasilaniu akumulatorowym, pracujący do 60 minut na jednym ładowaniu. Taki czas w zupełności wystarczy na pełną stylizację. Do wyboru jest 13 długości strzyżenia oraz siedem końcówek do różnych zadań - m.in. trymer liniowy, trymer precyzyjny, głowica goląca do wykańczania linii oraz grzebienie do przycinania zarostu. Zaletą urządzenia są samoostrzące się ostrza, dzięki którym sprzęt nie traci na użyteczności nawet po latach użytkowania.





Teraz już wiesz, że prezent do 250 złotych może być prawdziwym strzałem w dziesiątkę!