Ośmioro sędziów na zgromadzeniu TK przyjęło projekt budżetu

Na sali zjawiło się ośmioro sędziów. Uprawnionych do głosowania jest 12 osób – informowała na początku posiedzenia sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
Z racji tego, że w stosunku do pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego oraz Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to obowiązek, ale i prawo udziału takich sędziów w zgromadzeniu – podkreślała sędzia Korwin-Piotrowska.
Sędzia wskazywała, że na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który nie może wziąć udziału w głosowaniu „ze względu na wadliwą formę wyboru”.
Podkreśliła, że wszyscy sędziowie zostali poinformowani o dacie zgromadzenia oraz o tym, jak dostać się do Trybunału Konstytucyjnego w obliczu trwającego przed siedzibą TK protestu. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat kworum.
Co z tym kworum?
Sędziowie po kilkunastominutowej dyskusji na temat przepisów prawa dotyczących TK przeszli do głosowania i przyjęli, że liczba 8 sędziów stanowi kworum.
Stwierdzam, jako przewodniczący obrad, że jest kworum do skutecznego i ważnego podjęcia uchwały, jeśli idzie o procedowanie nad projektem dochodów i wydatków Trybunału na rok 2027 – zaznaczyła Korwin-Piotrowska.
Następnie przyjęto projekt uchwały budżetowej.
Losowanie sędziów
Po wyczerpaniu porządku obrad zdecydowano o losowaniu składu TK, który ma się zająć sprawą sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.
Zgromadzeni stwierdzili, że losowanie będzie obejmowało 12 osób. Najpierw decydowano w sprawie rozpatrzenia zarządzenia o natychmiastowej przerwie wobec Bogdana Święczkowskiego. Rzecznikiem dyscyplinarnym będzie sędzia Stanisław Piotrowicz. Sędziami będą: Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska, Krystian Markiewicz. Przewodniczącą i sprawozdawcą będzie sędzia Bentkowska.
Później rozstrzygnięto skład, który zajmie się rozpatrzeniem zarządzenia o natychmiastowej przerwie wobec sędziego Bartłomieja Sochańskiego. Rzecznikiem dyscyplinarnym będzie sędzia Dariusz Szostek, w składzie orzekającym będą: sędzia Maciej Berek, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, sędzia Rafał Wojciechowski. Przewodniczącym składu będzie sędzia Maciej Berek, a sprawozdawcą sędzia Rafał Wojciechowski.
Uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK dyskutowali też o wnioskach o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Ostatecznie sędzia Korwin-Piotrowska zdecydowała o odstąpieniu od wyznaczenia terminu kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.
Zgromadzenie zwołane w piątek
Korwin-Piotrowska zwołała posiedzenie w piątek. Wcześniej przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.