Ośmioro sędziów na zgromadzeniu TK przyjęło projekt budżetu

RMF24

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Po godzinie 17:00 zakończyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ośmioro sędziów przyjęło uchwałę dotyczącą projektu budżetu TK na rok 2027. Wylosowano też składy sądów dyscyplinarnych, które zajmą się sprawami sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Wokół siedziby TK są dziesiątki osób sprzeciwiających się działaniu wybranych przez Sejm sędziów. Na miejscu są też funkcjonariusze policji.

Na sali zjawiło się ośmioro sędziów. Uprawnionych do głosowania jest 12 osób – informowała na początku posiedzenia sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Z racji tego, że w stosunku do pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego oraz Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to obowiązek, ale i prawo udziału takich sędziów w zgromadzeniu – podkreślała sędzia Korwin-Piotrowska.

Sędzia wskazywała, że na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który nie może wziąć udziału w głosowaniu „ze względu na wadliwą formę wyboru”.

Podkreśliła, że wszyscy sędziowie zostali poinformowani o dacie zgromadzenia oraz o tym, jak dostać się do Trybunału Konstytucyjnego w obliczu trwającego przed siedzibą TK protestu. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat kworum.

Co z tym kworum?

Sędziowie po kilkunastominutowej dyskusji na temat przepisów prawa dotyczących TK przeszli do głosowania i przyjęli, że liczba 8 sędziów stanowi kworum.

Stwierdzam, jako przewodniczący obrad, że jest kworum do skutecznego i ważnego podjęcia uchwały, jeśli idzie o procedowanie nad projektem dochodów i wydatków Trybunału na rok 2027 – zaznaczyła Korwin-Piotrowska.

Następnie przyjęto projekt uchwały budżetowej.

Losowanie sędziów

Po wyczerpaniu porządku obrad zdecydowano o losowaniu składu TK, który ma się zająć sprawą sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.

Zgromadzeni stwierdzili, że losowanie będzie obejmowało 12 osób. Najpierw decydowano w sprawie rozpatrzenia zarządzenia o natychmiastowej przerwie wobec Bogdana Święczkowskiego. Rzecznikiem dyscyplinarnym będzie sędzia Stanisław Piotrowicz. Sędziami będą: Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska, Krystian Markiewicz. Przewodniczącą i sprawozdawcą będzie sędzia Bentkowska.

Później rozstrzygnięto skład, który zajmie się rozpatrzeniem zarządzenia o natychmiastowej przerwie wobec sędziego Bartłomieja Sochańskiego. Rzecznikiem dyscyplinarnym będzie sędzia Dariusz Szostek, w składzie orzekającym będą: sędzia Maciej Berek, sędzia Anna Korwin-Piotrowska, sędzia Rafał Wojciechowski. Przewodniczącym składu będzie sędzia Maciej Berek, a sprawozdawcą sędzia Rafał Wojciechowski.

Uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK dyskutowali też o wnioskach o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Ostatecznie sędzia Korwin-Piotrowska zdecydowała o odstąpieniu od wyznaczenia terminu kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Zgromadzenie zwołane w piątek

Korwin-Piotrowska zwołała posiedzenie w piątek. Wcześniej przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.