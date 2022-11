Czujesz, że brak ci sił i nie masz tyle energii co kiedyś? Nie chce ci się nic robić i najchętniej wszystko odkładasz na później? Czujesz, że potrzebujesz długiego urlopu, chociaż nie robisz nic ponad codzienne obowiązki. Praca fizyczna męczy cię dziwnie szybko? Włosy nie są w najlepszej kondycji? A może masz poczucie rozkojarzenia? Objawy takie dotykają bardzo wielu osób, szczególnie o tej porze roku. Mało kto jednak wpadnie na to, żeby zbadać sobie poziom żelaza.

/ Materiały prasowe

Po co nam żelazo?

Żelazo to metal, który jest niezbędny dla naszego życia. Organizm musi mieć je w odpowiedniej ilości, aby móc wytwarzać hemoglobinę, która jest składnikiem krwinek czerwonych. To właśnie one roznoszą tlen do każdej komórki ciała. Dzięki tlenowi w komórkach spalany jest pokarm i wytwarzana energia. Bez żelaza "udusilibyśmy się". Przy jego zbyt małej ilości jesteśmy tylko "podduszeni" - nasze komórki nie mają odpowiedniej ilości tlenu aby móc spalać pokarm i produkować energię. To dlatego jednym z pierwszych objawów niedoboru żelaza jest poczucie osłabienia i braku energii. Ale żelazo pełni także inne ważne funkcje w organizmie.

Żelazo daje siłę

Każda komórka potrzebuje tlenu do wytwarzania energii dla swojego funkcjonowania. Żelazo wspomaga metabolizm energetyczny (wytwarzanie energii w komórkach), dzięki temu dodaje nam sił, zmniejsza poczucie zmęczenia oraz skraca czas regeneracji po wysiłku fizycznym lub umysłowym. Jest ważne szczególnie dla osób intensywnie pracujących (fizycznie lub umysłowo), uczących się, dla osób starszych lub osłabionych.

Żelazo dla odporności

Żelazo jest niezbędne dla silnej odporności. Jego niedobór szybko odbija się na naszym zdrowiu - po prostu jesteśmy bardziej chorowici. Słaba odporność wielu osób to po prostu wynik niedoboru żelaza. Jest to szczególnie ważne u dzieci. Jeżeli dziecko często choruje i ma bladą cerę, warto zbadać u niego poziom żelaza.

Wiele o dbaniu o odporność dowiesz się z ciekawej broszury "Odporność na cały rok"

/ Materiały prasowe

Żelazo wspomaga uczenie się i funkcje poznawcze

Uczenie się lub praca umysłowa pochłania bardzo dużo energii. Chociaż mózg stanowi tylko ok. 2% masy ciała, zużywa aż 20-25% energii. Ale mózgi dzieci w wieku 5-7 lat pochłaniają aż ok. 60% energii! Zwiększone zapotrzebowanie na energię mamy także w okresach stresu. Dlatego żelazo jest niezbędne dla prawidłowej pracy naszego mózgu.

Żelazo wspomaga prawidłowe procesy poznawcze, jak: myślenie, zapamiętywanie i koncentrację. Dużo żelaza potrzebują dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Drugą grupą osób, które powinny suplementować żelazo to osoby starsze, w szczególności z zaburzeniami demencyjnymi lub osoby, u których w rodzinie zdarzały się przypadki demencji.

Żelazo pomaga radzić sobie ze stresem

Stres bardzo wzmaga intensywność pracy mózgu. Jeżeli jest on krótkotrwały - szybko się po nim zregenerujemy. Jeżeli jednak trwa on dłużej lub jest stresem przewlekłym, będzie kosztował nas dużo zdrowia, energii i... żelaza. Gdyby zdarzyło się, że stres trafi na czas, kiedy mamy zbyt niski poziom żelaza, będzie on męczył nas podwójnie.

Ile żelaza potrzebujesz?

W naszym organizmie jest ok. 4-5 gramów żelaza. Dzienne zapotrzebowanie na nie zależy od wieku, płci, rodzaju wykonywanej pracy, aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia. Przykładowo:

dziewczynki 9 -13 lat - 8 mg na dobę,

dziewczynki 14-18 lat - 15 mg na dobę,

kobiety 19-50 lat - 18 mg na dobę,

kobiety powyżej 50 lat - 8 mg na dobę,

chłopcy 10-18 lat - 16 mg na dobę,

mężczyźni - 17 mg na dobę.

Znaczne zwiększenie zapotrzebowania na żelazo występuje u kobiet w ciąży - ok. 27 mg na dobę.

Matki karmiące piersią powinny spożywać ok. 10 mg żelaza dziennie.

O prawidłowe spożycie żelaza powinny zadbać także kobiety ze zbyt obfitymi menstruacjami.

/ Materiały prasowe

Co przeszkadza, a co pomaga?

Pewne ilości żelaza są w pożywieniu, ale są pokarmy, które hamują jego przyswajanie. Należą do nich np. fityniany, które występują w dużych ilościach w płatkach zbożowych lub nasionach roślin strączkowych. Wchłanianie żelaza obniżają także: wapń, białko zwierzęce, polifenole, szczególnie te z herbaty.

Natomiast znacząco na zwiększanie wchłanialności żelaza wpływa witamina C.

Objawy niedoboru

Poza wczesnymi objawami niedoboru żelaza, które zostały już wymienione w tym artykule (zmęczenie, problemy z koncentracją, brak sił, itp.), brak tego ważnego pierwiastka może powodować rozwój niedokrwistości (anemii). Z pewnością ucierpi też nasza odporność i staniemy się ofiarami częstych infekcji.

Najczęściej występującymi objawami większego niedoboru żelaza są:

obniżony nastrój,

ciągłe osłabienie,

zawroty głowy,

zaburzenia rytmu serca,

osłabienie włosów i paznokci,

bladość skóry,

skłonność do powstawania siniaków,

częste krwawienia z nosa,

u kobiet nadmierne krwawienia menstruacyjne,

zajady w kącikach ust,

owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i języka.

/ Materiały prasowe

Przyczyny niedoboru żelaza

Nieodpowiednia dieta.

Nadmierne spożycie zielonej herbaty, kawy , cebuli, jagód i produktów pełnoziarnistych.

, cebuli, jagód i produktów pełnoziarnistych. Zaburzenia przyswajania żelaza z przewodu pokarmowego (choroby jelit, np. celiakia).

Zbyt obfite miesiączki.

Jak mieć pewność, że spożywa się odpowiednią ilość żelaza?

Jednym z dobrych sposobów na utrzymanie prawidłowego poziomu żelaza jest stosowanie dobrego i standaryzowanego suplementu diety. Najlepiej aby taki produkt wchłaniał się już w ustach (wtedy problemy z wchłanianiem w jelitach nie będą problemem).

Wiele produktów z żelazem powoduje powstawaniem w ustach nieprzyjemnego, metalicznego posmaku. Zniechęca on do suplementacji, szczególnie dzieci.

Produktem optymalnym jest np. Żelazo liposomalne firmy Dr. Jacob's. To proszek podjęzykowy, w którym żelazo zostało umieszczone w otoczce fosfolipidów, czyli tłuszczów. Ten sprytny zabieg sprawia, że żelazo wchłania się już w ustach, przez co ma bardzo wysoki poziom przyswajalności. Co więcej, produkt ma bardzo przyjemny smak mango.

Dodatek witaminy C pomaga w przyswajaniu żelaza, a witamina B12 wspomaga jego metabolizowanie.

Dowiedz się więcej - kliknij na zdjęcie.

/ Materiały prasowe