ORP „Wicher” ochrzczony. Historyczna chwila w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

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„Wszyscy jesteśmy zgodni, że dziś dokonuje się rzecz wyjątkowa i pewien przełom, który rozpoczął się w fazie formalnej w roku 2013-2014” – powiedział podczas uroczystej ceremonii chrztu i nadania imienia ORP „Wicher”, pierwszej z trzech nowoczesnych fregat budowanych w ramach programu „Miecznik”, prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że cały program „Miecznik” to kamień milowy w modernizacji polskiej Marynarki Wojennej. W wydarzeniu w Gdyni wziął udział też premier Donald Tusk oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP.

Nawrocki: Mówimy o bezpieczeństwie Polski

Projekt wychodzi daleko poza horyzont morski. Suwerenna, niepodległa Polska, dzięki polskim stoczniowcom, inżynierom, marynarzom potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo. Dzięki temu stajemy dziś przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest uniwersalną platformą bojową - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Nawrocki mówiąc o nowej fregacie zaznaczył, że ma ona „ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej”. Gwarantuje także bezpieczeństwo w powietrzu i na lądzie.

Ten projekt i program „Miecznik” był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i dekady. Udało się tworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i dekady. Po 1989 roku przez wiele lat, dekad Marynarka Wojenna była niedoinwestowania, zapominano o tym rodzaju sił zbrojnych - zaznaczył prezydent. Dziś mówimy o czymś więcej niż o sile i bezpieczeństwie Morza Bałtyckiego i sile ekonomiczne płynącej z morza. Mówimy o bezpieczeństwie Polski. Polska marynarka każdego dnia toczy wojnę hybrydową - dodał. Fregata ORP „Wicher” jest i będzie wielkim wzmocnieniem dla polskiej Marynarki Wojennej – przyznał Nawrocki.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że zamówienie nowych fregat dla MW w 2021 r. odbyło się z dużym udziałem polskiego przemysłu - z „zachowaniem kontroli nad kwestiami inżynieryjnymi, nad logistyką, możliwościami projektowymi i integracji tutaj w Polsce”.

To jest wielkim osiągnięciem tego programu, który powinien wyznaczać kolejne ścieżki dla rozwoju polskich Sił Zbrojnych - powiedział, zaznaczając, że cały proces przebiega w „modelowej, doskonałe współpracy z naszymi sojusznikami”.

Prezydent podkreślił, że „w tym momencie geopolitycznym, strategicznym, w momencie wojennym, w którym się znaleźliśmy za naszą wschodnią granicą, ale także w momencie wojny hybrydowej”, musimy mieć dziś pełne przekonanie, że „być może w ostatnich latach, czy miesiącach, ulegliśmy przekonaniu, że Morze Bałtyckie jest wewnętrznym akwenem Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Chcę wszystkich państwa zapewnić, że choć tak wynika z kartografii, z analizy map, to tak w istocie do końca nie jest – powiedział Nawrocki i wymienił zagrożenia na Bałtyku ze strony Rosji – od rosyjskiej floty, przez zmilitaryzowany obwód królewiecki, po flotę cieni. Polski marynarz, polski żołnierz, polskie siły specjalne zawsze będą walczyć o piękne polskie Morze Bałtyckie, które jest nasze i które dzielimy z naszymi sojusznikami ze Skandynawii i z państw bałtyckich – mówił prezydent.

Tusk: Kluczowy dla bezpieczeństwa Polski moment

Niech żyje Gdynia, miasto z morza i z marzeń – tymi słowami premier Donald Tusk rozpoczął swoje przemówienie. To wielka rzecz, ten dzień, ta chwila. To kluczowy dla bezpieczeństwa Polski moment, Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku, krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu Europy – zaznaczył Tusk.

Premier wymieniając nazwy nowych fregat – „Wicher”, „Burza”, „Huragan” zaznaczył, że to nie jest prognoza pogody. Podkreślił, że budowa fregaty nie byłaby możliwa, gdyby nie myślenie perspektywiczne, ponad podziałami politycznymi.

Stal, działa, silniki, nowoczesne technologie, najlepsze radary ważą tysiąc razy więcej i znaczą tysiąc razy więcej niż slogany i polityczne hasła - mówił premier.

Tu w Gdyni, w Trójmieście, nad polskim morzem, gdzie uczyliśmy Polskę i cały świat solidarności, wspólnej odpowiedzialności za cały naród i za naszą przyszłość, to jest najlepsze miejsce, żeby jeszcze raz podkreślić: ORP Wicher, Tarcza Wschód, budowana przez nas armia dronów - to wszystko jest możliwe dzięki temu, że w sprawach bezpieczeństwa naszej Ojczyzny nie może być kłótni - zaznaczył Tusk.

Premier przypomniał, że idea budowy nowych okrętów wojennych powstała w latach 2013-2014, podczas jego drugiej kadencji. Jak zaznaczył, realizacja projektu wymagała zaangażowania zarówno jego następców, jak i obecnego rządu. Podkreślił również, że dalsze wysiłki będą konieczne niezależnie od politycznych zmian, aby jednostki „Wicher”, „Burza” i „Huragan” mogły pełnić służbę na morzu.

Premier wyraził też przekonanie, że konsekwentna realizacja programu wzmocni bezpieczeństwo Polski.

Niech żaden wróg nie ośmieli się nawet pomyśleć o ataku na Polskę. I my wiemy, że tak będzie, że nikt nie ośmieli się zaatakować Polski, jeśli wytrzymamy jako naród w tym wielkim wysiłku finansowym, jako władze polityczne w tej solidarności i zjednoczeniu na rzecz bezpieczeństwa – podkreślił.

Podczas uroczystości premier zwrócił się także do prezydenta Karola Nawrockiego, żartując, że rzadko zdarza się, by obaj gdańszczanie wspólnie oddawali hołd Gdyni.

Program „Miecznik” – nowa siła polskiej floty

Program „Miecznik” to kluczowy projekt dla bezpieczeństwa morskiego Polski. Zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych, które mają zastąpić wysłużone okręty typu Oliver Hazard Perry. ORP „Wicher” to pierwszy z nowoczesnych „Mieczników”, obok ORP „Burza” i ORP „Huragan”, które wzmocnią potencjał bojowy polskiej floty do końca 2031 roku.

Fot. Adam Ziemienowicz / PAP

Fregaty powstają na bazie brytyjskiego projektu Arrowhead 140, dostosowanego do potrzeb polskiej Marynarki Wojennej. W realizację projektu zaangażowani są nie tylko polscy specjaliści, ale również partnerzy zagraniczni, w tym brytyjski koncern Babcock. Okręty zostaną wyposażone w najnowocześniejsze systemy obrony przeciwlotniczej, w tym wyrzutnie pocisków CAMM i CAMM-ER, armaty o zasięgu do 40 km oraz pociski przeciwokrętowe zdolne razić cele na odległość ponad 200 km.

Wodowanie i kolejne etapy budowy

Ceremonia chrztu to dopiero początek – już 13 sierpnia odbędzie się właściwe wodowanie ORP „Wicher”. To jedna z najbardziej skomplikowanych operacji inżynieryjnych w historii polskiego przemysłu okrętowego. Zastosowanie barki półzanurzalnej pozwoli na bezpieczne opuszczenie fregaty na wodę i rozpoczęcie kolejnych etapów wyposażania okrętu.

Nowy rozdział w historii Marynarki Wojennej RP

Wprowadzenie do służby nowoczesnych fregat oznacza prawdziwy przełom dla polskiej Marynarki Wojennej. Dotychczasowy trzon floty stanowiły przekazane z USA okręty typu Oliver Hazard Perry, które służą Polsce od początku XXI wieku. Nowe „Mieczniki” nie tylko zwiększą bezpieczeństwo na Bałtyku, ale także pozwolą Polsce aktywnie uczestniczyć w misjach NATO i chronić kluczową infrastrukturę energetyczną oraz szlaki żeglugowe.

Chrzest fregaty ORP "Wicher". "Powoli odbudowujemy swój potencjał" Czas: 03:54

Nowoczesne technologie i tysiące miejsc pracy

Wcześniej, podczas spotkania z pracownikami zaangażowanymi w budowę fregaty, premier Donald Tusk mówił, że polski przemysł stoczniowy – zarówno cywilny, jak i wojskowy – jest dziś powodem do dumy. Przypomniał początki programów „Miecznik” i „Kormoran”, które sięgają lat 2013–2014. Jak zaznaczył, minęło wiele lat, zanim projekty te nabrały realnych kształtów.

Dziś możemy z dumą mówić o tysiącach miejsc pracy, najwyższych technologiach i wielkich inwestycjach, które napędzają polski przemysł stoczniowy – podkreślił szef rządu.

Premier zwrócił uwagę na szeroki udział polskich firm w realizacji programu „Miecznik”, co dodatkowo wzmacnia rodzimą gospodarkę i kompetencje technologiczne.

Polska morską potęgą

Donald Tusk nie krył ambicji, mówiąc o Polsce jako przyszłej morskiej potędze – także w wymiarze militarnym.

Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, wiedząc, że dysponujemy takimi możliwościami jak ORP „Wicher” czy kolejne okręty, w tym także jednostki podwodne budowane w ramach programu Orka – zaznaczył premier.