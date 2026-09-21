Orlen zacieśnia współpracę z ukraińskim Naftogazem. Podpisano memorandum

RMF24

Orlen i ukraińska Grupa Naftogaz podpisały dwa porozumienia, które dotyczą rozwoju współpracy w obszarze dostaw LNG i produktów naftowych, dywersyfikacji kierunków dostaw oraz wsparcia stabilności dostaw energii w Ukrainie i regionie – poinformował w poniedziałek polski koncern.

Dokumenty zostały podpisane podczas szczytu Carpathian Eight Summit.

Czego dotyczy porozumienie Orlenu i Naftogazu?

Na mocy pierwszego z porozumień Orlen oraz ukraiński Naftogaz przeanalizują możliwość dostaw trzech ładunków LNG w pierwszym kwartale 2027 r. Jak podkreślił polski koncern, dodatkowe wolumeny wpisują się w dalszy rozwój działalności tradingowej LNG i wzmacnianie roli Grupy Orlen jako wiarygodnego dostawcy na rynkach regionu.

Drugie memorandum zaś dotyczy potencjalnej współpracy Orlenu z Ukrnaftą, należącą do Grupy Naftogaz, w zakresie dostaw produktów naftowych na rynek ukraiński. Orlen podkreśla, że „współpraca w tym zakresie wpisuje się w jego działania na rzecz rozwoju oferty handlowej i wzmacniania pozycji Grupy Orlen na rynkach regionu”.

Odnosząc się do porozumień zawartych z ukraińskim Naftogazem, Orlen wspomniał, że „strony przeanalizują również możliwość dostaw ukraińskiej ropy naftowej do przerobu w rafineriach w Europie Środkowej”.

Prezes Orlenu komentuje decyzję o współpracy z Naftogazem

Jak zaznaczono w informacji, współpraca może obejmować też potencjalne przekazanie używanych cystern drogowych na rzecz Ukrnafty. Współpraca z Ukrainą jest ważnym elementem zaangażowania Orlenu w bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej - oświadczył prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w poniedziałkowym komunikacie.

Dodał, że wzmacnianie partnerstwa z ukraińskim Naftogazem pomaga tworzyć nowe możliwości dywersyfikacji dostaw, a także zwiększania odporności systemu energetycznego regionu.

Postrzegamy tę współpracę jako trwałe partnerstwo, które służy interesom obu spółek - zaznaczył prezes Orlenu.

Pełniący obowiązki prezesa Naftogazu Sergii Fedorenko ocenił z kolei, że Orlen jest ważnym partnerem strategicznym tej ukraińskiej spółki. Wobec trwających rosyjskich ataków na nasze krajowe instalacje wydobywcze, szczególnie istotne jest dla nas zapewnienie wiarygodnych źródeł dostaw gazu oraz zdywersyfikowanych tras jego dostaw - podkreślił Fedorenko.

Orlen przypomniał, że dotychczasowa współpraca z ukraińskim Naftogazem obejmuje m.in. dostawy gazu ziemnego pochodzącego z amerykańskiego LNG i rozwój współpracy handlowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomniano także, że od 2025 r. spółki „sukcesywnie rozwijają partnerstwo w obszarze LNG, wykorzystując kompetencje Orlenu w zakresie tradingu, dostępu do infrastruktury regazyfikacyjnej oraz organizacji dostaw do Ukrainy”.

O podpisanych memorandach podpisanych w z Orlenem w trakcie szczytu Carpathian Eight Summit poinformował w poniedziałek także ukraiński Naftgaz. W jego komunikacie podano m.in., że w przypadku dokumentu sygnowanego przez Ukrnaftę, zakłada on dostawy na rynek ukraiński produktów naftowych o wartości do 500 mln dolarów. „Dodatkowo wzmocni to stabilność dostaw paliw w obliczu globalnego kryzysu naftowego wywołanego wydarzeniami na Bliskim Wschodzie” - podkreśliła Grupa Naftogaz.