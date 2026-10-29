Orlen odkrywa ogromne złoża gazu. Afrodyta zaskakuje rozmiarem i potencjałem

RMF24

Orlen Upstream Norway, we współpracy z Equinor, DNO i Wellesley Petroleum, potwierdził odkrycie znacznie większych niż zakładano zasobów gazu na złożu Afrodyta na Morzu Północnym. Nowe szacunki wskazują, że wydobywalne zasoby mogą być nawet dwa razy większe niż pierwotnie oceniano. To jedno z największych odkryć na norweskim szelfie w ostatnich latach.

Orlen Upstream Norway, spółka zależna polskiego giganta paliwowego, wraz z międzynarodowymi partnerami zakończyła wiercenia rozpoznawcze na złożu Afrodyta. Wyniki są imponujące – wydobywalne zasoby gazu i ropy są ponad dwukrotnie większe niż pierwotnie zakładano. Według najnowszych szacunków operatora złoża, firmy Equinor, Afrodyta może kryć od 77 do nawet 180 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego ponad 32 miliony boe przypadną Orlenowi.

Złe wieści dla odbiorców gazu. Orlen nie ma wątpliwości Gaz na europejskich rynkach drożeje, co z całą pewnością nie jest dobrą wiadomością dla polskich odbiorców. Nie można wykluczyć, że jeśli ceny „błękitnego paliwa” utrzymają się na obecnych poziomach lub wyższych, to Orlen będzie wnioskował do Urzędu…

Afrodyta – niekonwencjonalny potencjał

Jak podkreśla Wiesław Prugar, wiceprezes Orlenu ds. Upstream, Afrodyta to złoże niekonwencjonalne, które przez lata pozostawało w cieniu ze względu na niepewność co do opłacalności wydobycia. Dopiero rozwój technologii w ostatnich latach pozwolił wrócić do projektu i potwierdzić znacznie większy potencjał złoża.

Już wstępna analiza pozwoliła ponad dwukrotnie podnieść szacunki zasobów wydobywalnych Afrodyty. To oznacza, że złoże może być większe niż Omega Alfa, największe odkrycie na Szelfie w ostatnich latach, w którym Orlen również uczestniczył – podkreśla Prugar.

Nowe możliwości dla Orlenu

Afrodyta to jedno z najnowszych aktywów Orlen Upstream Norway – spółka przejęła 25 proc. udziałów w lutym 2026 roku. Początkowo szacowano, że całkowite zasoby wydobywalne wynoszą około 50 mln boe.

Afrodyta zawiera również ropę naftową i inne węglowodory, co czyni to złoże wyjątkowo atrakcyjnym. Dla porównania – ubiegłoroczne odkrycie Omega Alfa, również z udziałem Orlenu, miało zasoby na poziomie 115 mln boe.

Szybsze wydobycie i nowe perspektywy

Orlen rozważa podłączenie Afrodyty do istniejącej infrastruktury złoża Kvitebjørn, co pozwoliłoby ograniczyć koszty i przyspieszyć rozpoczęcie wydobycia. Spółka podkreśla, że w okolicy mogą znajdować się kolejne, nieodkryte jeszcze złoża, a rozpoczęcie produkcji z Afrodyty ułatwi ich zagospodarowanie.

W portfelu Orlenu znajdują się także inne niekonwencjonalne złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym Victoria – największe wciąż niezagospodarowane złoże gazu w Norwegii.