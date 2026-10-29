Orlen odkrywa ogromne złoża gazu. Afrodyta zaskakuje rozmiarem i potencjałem

Orlen Upstream Norway, spółka zależna polskiego giganta paliwowego, wraz z międzynarodowymi partnerami zakończyła wiercenia rozpoznawcze na złożu Afrodyta. Wyniki są imponujące – wydobywalne zasoby gazu i ropy są ponad dwukrotnie większe niż pierwotnie zakładano. Według najnowszych szacunków operatora złoża, firmy Equinor, Afrodyta może kryć od 77 do nawet 180 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego ponad 32 miliony boe przypadną Orlenowi.
Afrodyta – niekonwencjonalny potencjał
Jak podkreśla Wiesław Prugar, wiceprezes Orlenu ds. Upstream, Afrodyta to złoże niekonwencjonalne, które przez lata pozostawało w cieniu ze względu na niepewność co do opłacalności wydobycia. Dopiero rozwój technologii w ostatnich latach pozwolił wrócić do projektu i potwierdzić znacznie większy potencjał złoża.
Już wstępna analiza pozwoliła ponad dwukrotnie podnieść szacunki zasobów wydobywalnych Afrodyty. To oznacza, że złoże może być większe niż Omega Alfa, największe odkrycie na Szelfie w ostatnich latach, w którym Orlen również uczestniczył – podkreśla Prugar.
Nowe możliwości dla Orlenu
Afrodyta to jedno z najnowszych aktywów Orlen Upstream Norway – spółka przejęła 25 proc. udziałów w lutym 2026 roku. Początkowo szacowano, że całkowite zasoby wydobywalne wynoszą około 50 mln boe.
Afrodyta zawiera również ropę naftową i inne węglowodory, co czyni to złoże wyjątkowo atrakcyjnym. Dla porównania – ubiegłoroczne odkrycie Omega Alfa, również z udziałem Orlenu, miało zasoby na poziomie 115 mln boe.
Szybsze wydobycie i nowe perspektywy
Orlen rozważa podłączenie Afrodyty do istniejącej infrastruktury złoża Kvitebjørn, co pozwoliłoby ograniczyć koszty i przyspieszyć rozpoczęcie wydobycia. Spółka podkreśla, że w okolicy mogą znajdować się kolejne, nieodkryte jeszcze złoża, a rozpoczęcie produkcji z Afrodyty ułatwi ich zagospodarowanie.
W portfelu Orlenu znajdują się także inne niekonwencjonalne złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym Victoria – największe wciąż niezagospodarowane złoże gazu w Norwegii.