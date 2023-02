11:25

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał w sobotę, że w północnej części województwa łódzkiego do godz. 13 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać prędkość do 85 km/h.

Wydane przez IMGW ostrzeżenie przed silnym wiatrem pierwszego stopnia obejmuje północną część regionu łódzkiego, czyli powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, Łódź, pabianicki, poddębicki, rawski, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski i zgierski.

11:10

IMGW odwołał ostrzeżenie o silnym wietrze dla północno-wschodniej części regionu. W pozostałych powiatach Dolnego Śląska, szczególnie w górskich, wiatr będzie wiał z prędkością 45 km/h, a w porywach nawet do 80 km/h.

10:59

Około 3,5 tys. odbiorców w obszarze Rejonu Energetycznego Radom jest pozbawionych obecnie dostaw energii elektrycznej. Silny wiatr uszkodził linie średniego napięcia - powiedziała koordynator ds. komunikacji w oddziale w Skarżysku - Kamiennej PGE Dystrybucja.

Energetycy od piątku postawieni są w stanie pełnej gotowości i od świtu pracują na nad usuwaniem awarii. Bez prądu pozostaje obecnie ok. 3,5 tys. odbiorców, m.in. w gminach Stara Błotnica (pow. białobrzeski), Iłża, Zakrzew, Jastrzębia (pow. radomski) i Gielniów (pow. przysuski) - przekazała rzeczniczka.

10:35

Do godziny 10 wyjeżdżaliśmy od wczorajszego wieczora ok. 105 razy w związku ze skutkami wichur. Na szczęście nie ma w regionie osób poszkodowanych - powiedział dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy powalonych drzew, zerwanych dachów, czy linii energetycznych. Patrząc na to, co w nocy działo się w Polsce, to u nas nie było tragicznie - ocenił dyżurny.

10:23

W sobotę na południu regionu możliwe są silne wiatry, których prędkość w porywach może osiągać 85 km/h - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK w Opolu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla trzech powiatów na południu województwa opolskiego: nyskiego, głubczyckiego i prudnickiego.

09:59

Już blisko 100 interwencji straży pożarnej na WM w związku z silnie wiejącym wiatrem. Większość to usuwanie powalonych drzew i konarów z dróg - podała w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Jak poinformowali strażacy, w miejscowości Niedźwiedzkie w powiecie ełckim wiatr zerwał około 30 m2 dachu z budynku gospodarczego.