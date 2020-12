"My, Polacy, wykazaliśmy się olbrzymią determinacją i poświęceniem w walce z pandemią koronawirusa. Pokazaliśmy to, co w nas najlepsze: solidarność, życzliwość, gotowość do współpracy, zrozumienie. Serdecznie za to dziękuję" - mówi prezydent Andrzej Duda w orędziu noworocznym.

