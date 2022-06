Blisko 70 interwencji mieli od godziny 10 opolscy strażacy w związku z burzami jakie przeszły przez region. To głównie zalane piwnice w budynkach i ulice.

Najwięcej zgłoszeń było w powiatach kędzierzńsko-kozielskim, głubczyckim i strzeleckim. W tym ostatnim - dokładnie w Raszowej - po uderzeniu pioruna zapaliło się poddasze domu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Ostrzeżenie IMGW

Burze we wtorek pojawią się m.in. nad województwem dolnośląskim. IMGW dla 10 powiatów tego województwa wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Dotyczy powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, strzelińskiego, świdnickiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego.

W związku z kumulacją opadu w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego zostało podniesione ostrzeżenie meteorologiczne do drugiego stopnia. "Sumy (opadów) mogą wynieść od 40 do 50 mm. Do tej pory najwięcej deszczu spadło w Rębiszowie (36 mm), a wzrost stanu wody zanotowaliśmy na Kwisie" - przekazuje na Twitterze IMGW.

W ciągu dnia zagrzmi również w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i wschodnie Podkarpacie.



Jak chronić się przed burzą?

Oczywiście burzę najlepiej przeczekać w domu. Jeśli jednak zaskoczy nas i nie jest to możliwe - zminimalizujmy ryzyko. Oto zasady, których należy przestrzegać:

- unikaj pozostawania na otwartej przestrzeni

- nie stawaj jednak pod drzewem, słupem elektrycznym, metalowymi konstrukcjami (przyciągają pioruny)

- najlepiej, jak schowasz się schowaj się w zagłębieniu terenu (np. w rowie) lub pod mocną konstrukcją (np. pod mostem)

- nie wolno Ci przebywać podczas burzy w wodzie,

- nie korzystaj ze sprzętu elektrycznego: wyłącz telefon komórkowy!

- nie dotykaj niczego metalowego w trakcie burzy