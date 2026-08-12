Opłaty za śmieci wzrosną? Powód: Rząd nie spieszy się z ustawą

RMF24

Wprowadzenie systemu kaucyjnego na plastik i aluminium przyniosło negatywne skutki dla samorządów. Gminy alarmują, że straciły nawet połowę dochodów ze sprzedaży surowców. Samorządowcy podkreślają, że bez ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta mieszkańców dotkną podwyżki opłat – podaje w środę „Rzeczpospolita”.

Planowana opłata od przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) nie zostanie uchwalona przed końcem obecnej kadencji Sejmu – ustaliła „Rz”. To właśnie rodzi poważne konsekwencje dla mieszkańców.

Dane z pierwszego półrocza 2026 roku pokazują, że wprowadzenie systemu kaucyjnego mocno odbiło się na finansach gmin. Samorządowe instalacje komunalne odnotowały aż 50-procentowy spadek dochodów ze sprzedaży plastiku i aluminium. Jednocześnie koszty zagospodarowania odpadów wzrosły o około 15 procent.

Największe straty dotyczą dwóch najcenniejszych surowców – metalowych puszek osiągających wartość 9 tys. zł za tonę oraz butelek PET, które zostały wyjęte z tzw. żółtych worków i objęte systemem kaucyjnym. Prezes zarządu Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), Piotr Szewczyk podkreśla, że masa odpadów z tworzyw sztucznych i metali spadła zaledwie o 3–4 proc. Te straty będą musiały pokryć samorządy, a w konsekwencji – mieszkańcy.

Problemem brak przepisów

Samorządowcy od lat apelują o wprowadzenie ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), która miała zrekompensować gminom utracone dochody. Zdaniem ekspertów, obecna sytuacja może przełożyć się bezpośrednio na mieszkańców.

Samorządy będą musiały pokryć straty z własnych budżetów. Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych przestrzega, że brak uchwalenia ustawy o ROP prawdopodobnie zmusi więc gminy do podniesienia opłat za wywóz śmieci.