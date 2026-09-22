Opiekujesz się chorym rodzicem? ZUS może wypłacić nawet 4352 zł miesięcznie

RMF24

Opiekujesz się chorym lub starszym rodzicem? W 2026 roku możesz skorzystać z kilku form wsparcia finansowego. Zasiłek opiekuńczy, świadczenie wspierające i dodatek pielęgnacyjny to pieniądze, które mogą pomóc w opiece nad seniorem. Sprawdź, komu przysługują świadczenia z ZUS, ile można dostać i jak złożyć wniosek.

Opiekujesz się chorym rodzicem? Sprawdź, jakie pieniądze możesz dostać w 2026 roku

Opiekujesz się chorym rodzicem? Sprawdź, jakie pieniądze możesz dostać w 2026 roku / Shutterstock

Rodzic nagle zachorował? Możesz dostać zasiłek opiekuńczy

Jeśli rodzic zachorował, miał wypadek, przeszedł zabieg albo wymaga czasowej opieki, możesz dostać zasiłek opiekuńczy. To rozwiązanie dla osób, które muszą na krótko zrezygnować z pracy, żeby zająć się chorym rodzicem. Zasiłek wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Przy opiece nad chorym rodzicem można korzystać z niego maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Co ważne, jest to limit na opiekę nad członkami rodziny. Nie można go zwiększyć tylko dlatego, że opieki wymagają oboje rodzice.

Aby dostać zasiłek, trzeba mieć ubezpieczenie chorobowe. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, ale także niektórych osób pracujących na zleceniu i prowadzących własną firmę, jeśli opłacają składkę na ubezpieczenie.

Jak dostać pieniądze z ZUS? Najpierw lekarz wystawia elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA związane z opieką nad chorym członkiem rodziny. Trzeba jeszcze złożyć wniosek Z-15B. Można zrobić to elektronicznie, m.in. za pośrednictwem eZUS. Samo zwolnienie lekarskie nie oznacza więc automatycznej wypłaty zasiłku.

Ważne: zasiłek dostaniesz, jeśli w domu nie ma innej osoby, która może w tym czasie zająć się chorym rodzicem.

Rodzic potrzebuje stałej pomocy? Możliwe nawet 4352 zł miesięcznie z ZUS

Jeżeli rodzic jest osobą z niepełnosprawnością i na co dzień potrzebuje dużego wsparcia, warto sprawdzić świadczenie wspierające.

Nie przysługuje ono jednak każdemu seniorowi tylko dlatego, że jest starszy lub wymaga pomocy rodziny. Pieniądze są przeznaczone dla osoby, która ma odpowiednio ustalony poziom potrzeby wsparcia.

W 2026 roku świadczenie wspierające wynosi od 792 zł do 4352,68 zł miesięcznie. Kwota zależy od liczby punktów przyznanych w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Liczba punktów Świadczenie miesięczne 70–74 792 zł 75–79 1187,09 zł 80–84 1582,79 zł 85–89 2374,19 zł 90–94 3561,28 zł 95–100 4352,68 zł

Im większa potrzeba wsparcia, tym wyższa kwota. Świadczenie wspierające jest wypłacane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością. Rodzic może przeznaczyć pieniądze na pomoc w codziennym funkcjonowaniu, w tym na opiekę. Samo otrzymywanie świadczenia nie oznacza natomiast, że syn czy córka automatycznie dostają pensję za opiekowanie się rodzicem.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba przejść dwa etapy.

1. WZON ustala poziom potrzeby wsparcia. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznaje odpowiednią liczbę punktów.

2. Dopiero potem składa się wniosek do ZUS. Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć elektronicznie.

W 2026 roku prawo do świadczenia obejmuje osoby z poziomem potrzeby wsparcia wynoszącym co najmniej 70 punktów.

Rodzic ma 75 lat? Sprawdź dodatek pielęgnacyjny

Jest jeszcze jedno świadczenie, o którym warto pamiętać. Osoba, która pobiera emeryturę lub rentę i ukończyła 75 lat, może otrzymywać z ZUS dodatek pielęgnacyjny. Od 1 marca 2026 roku wynosi on 366,68 zł miesięcznie.

Po ukończeniu 75 lat dodatek jest przyznawany z urzędu. Senior nie musi więc składać specjalnego wniosku tylko dlatego, że skończył 75 lat. Dodatek może również przysługiwać osobie młodszej, jeśli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.