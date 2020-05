Biskup Edward Janiak udzieli w sobotę święceń kapłańskich w katedrze w Kaliszu - swoją informację Onet potwierdził w tamtejszej kurii. Ta nie chce komentować, czy to dobra decyzja w związku z oskarżeniami, jakie padły pod adresem biskupa po premierze filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego".

Na zdjęciu z maja 2018 roku premier Mateusz Morawiecki, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga oraz biskup diecezjalny kaliski Edward Janiak podczas uroczystości oddania do ruchu I etapu obwodnicy Kępna / Jan Karwowski / PAP





O święceniach można przeczytać na oficjalnej stronie kaliskiej katedry, w ogłoszeniach duszpasterskich.

"W sobotę o godz. 11 w naszej katedrze oraz w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim sześciu diakonów naszej diecezji otrzyma święcenia kapłańskie. Kandydatów do święceń, którzy dzisiaj rozpoczynają rekolekcje, polecamy modlitwie wiernych" - czytamy w ogłoszeniach, w których nie wspomniano, kto udzieli święceń kapłańskich.

Dziennikarze Onetu ustalili, że w kaliskiej katedrze święceń udzieli biskup Edward Janiak, antybohater filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego".

Film "Zabawa w chowanego" to dzieło Tomasza i Marka Sekielskich. Opowiada on historię molestowania seksualnego nieletnich przez duchownych kościoła katolickiego. W filmie przedstawiona jest też postać biskupa Edwarda Janiaka, który próbuje ukrywać i tuszować przypadki molestowania przez księdza Arkadiusza Hajdasza.

Po premierze filmu prymas Wojciech Polak o sprawie powiadomił Watykan. Zdaniem prymasa, każda wiadomość o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej przez księdza, która wpływa do biskupa lub do kurii, musi być w Kościele uznana za zawiadomienie zobowiązujące do wszczęcia dochodzenia kanonicznego oraz do ograniczenia duchownego w czynnościach.



Niedopuszczalne jest przesuwanie podejrzanego księdza do miejsca, w którym może mieć jakikolwiek kontakt z dziećmi - oświadczył duchowny.

