Jak dobrać okulary do czytania? Wystarczy zrobić badanie u okulisty lub optometrysty, aby wiedzieć, jakiej korekcji potrzebujemy. Jeśli posiadamy “zwykłą” wadę, czyli nie mamy problemu z astygmatyzmem i podobnymi mu schorzeniami, możemy pokusić się o kupno gotowych okularów do czytania. To okulary korekcyjne, które znajdziemy w wielu miejscach. W większości przypadków lepiej jednak traktować je jako doraźne rozwiązanie.

Z wiekiem zaczynamy coraz gorzej widzieć przedmioty, które są blisko nas. Litery na kartkach czy znaki na ekranie smartfona rozmazują nam się przed oczami, co często utrudnia nam pracę bądź korzystanie z internetu i powoduje drażliwość. Takie problemy dotykają najczęściej osób po 40. roku życia, ale zdarza się, że problem z widzeniem blisko znajdujących się przedmiotów mają także młodsi ludzie. Rozwiązaniem ich sytuacji są okulary do czytania. To okulary korekcyjne, które są stosowane tylko do konkretnych czynności wymagających oglądania przedmiotów z bliska - np. czytania tekstu w książce.

Ze względu na fakt, że okulary do czytania nie są używane przez cały czas, nie musimy przy ich wyborze kierować się względami estetyki czy mody tak bardzo jak przy okularach, których używamy na co dzień. Przy wyborze okularów do czytania należy zwrócić uwagę na ich wytrzymałość, ponieważ często są odkładane w różne miejsca. W związku z tym delikatne oprawki mogą się zniszczyć. Warto wybrać kolorowe oprawki, bo łatwo je znaleźć - gdziekolwiek je odłożymy, dostrzeżemy je na pierwszy rzut oka.

Parametry okularów do czytania powinny zostać ustalone przez specjalistę. Nie powinno się samemu dobierać okularów w drogeriach, sprawdzając, w których lepiej widzimy. Każdy ma inny rozstaw oczu oraz indywidualne różnice (jedna osoba będzie miała np. astygmatyzm, a druga nie), na które trzeba zwrócić uwagę, a więc trzeba wyrobić okulary do czytania w renomowanym salonie po profesjonalnym badaniu.

Gotowe okulary do czytania. Kiedy warto je wybrać?

Istnieją tzw. gotowe okulary do czytania https://sklep.visionexpress.pl/szukaj/okulary-gotowe . To okulary korekcyjne, które są oznaczone konkretnymi parametrami. Ponieważ szkła takich okularów obejmują tylko “podstawowe" parametry i nie są specjalnie dostosowane do poszczególnych wad, pozwalają widzieć wyraźniej, ale nie powinno się ich traktować jak okularów do czytania na stałe.

Gotowe okulary do czytania kupujemy tylko wtedy, gdy zgubimy swoje specjalnie wyrobione okulary i natychmiast potrzebujemy korekcji do bliskich odległości. Na taki zakup mogą też pokusić się osoby, które czekają na zamówione okulary wykonane z uwzględnieniem indywidualnych parametrów korekcyjnych i montażowych lub które nie wymagają korekcji astygmatyzmu lub jest on nie większy niż -0,75D. Ponadto zakup gotowych okularów mogą rozważyć osoby, które mają taką samą lub podobną korekcję na oku prawym i lewym (różnica nie większa niż 0,5 D). Gotowe okulary do czytania przeznaczone do tymczasowego użytku, więc należy je traktować jako doraźne rozwiązanie - chyba, że spełniamy powyżej wymienione kryteria.

Czy okulary do czytania nadają się do komputera?

Niestety w większości przypadków gotowe okulary do czytania nie nadają się do pracy przy komputerze. Takie okulary korekcyjne przeznaczone są do użytkowania w odległości 35-40 cm, a monitor zazwyczaj znajduje się w większej odległości (40-75 cm). Ponadto przy wyborze okularów do komputera należy pamiętać o dodatkowych powłokach ochronnych, tym powłoce antyrefleksyjnej AR, której głównym zadaniem jest eliminowanie uciążliwych dla oczu refleksów świetlnych, które powstają na gładkich i wypolerowanych powierzchniach soczewki okularowej.

Inaczej jest w przypadku okularów do czytania wykonanych na zamówienie w salonie. Istnieje możliwość pełnego przystosowania ich do pracy przed monitorem oraz do zwykłego czytania jednocześnie. W takich przypadkach zazwyczaj mówimy o okularach progresywnych, które są bardzo wygodną opcją.

Czy okulary do czytania można nosić na co dzień?

Jak wskazuje sama nazwa, okulary do czytania służą do konkretnej czynności - i nie jest to ich zwykłe, codzienne użytkowanie. Szkła, które pomogą nam wyraźniej widzieć litery, będą nam przeszkadzać podczas spaceru czy oglądania telewizji.

Jeśli będziemy nosić na co dzień okulary do czytania, to możemy pogłębić swoją wadę wzroku, a w najlepszym przypadku dostać migreny oraz zawrotów głowy. Każdy, kto nie chce martwić się ciągłą zmianą okularów zależnie od wykonywanej czynności, może pomyśleć o specjalnie dobranych soczewkach kontaktowych lub okularach progresywnych.