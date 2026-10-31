„Ojczyzna w potrzebie”. Lech Wałęsa reaguje na wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym

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„Panie Premierze Tusk, nie mamy wyboru. Ojczyzna w potrzebie! Staję z Panem w pierwszym szeregu niezależnie od okoliczności. Wzywam przyjaciół z solidarnej walki do wsparcia naszych dążeń!” - napisał w swoich mediach społecznościowych były prezydent Lech Wałęsa, reagując na wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym.

W piątek wieczorem policja i SOP pojawiły się przy Trybunale Konstytucyjnym, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do kraju. Po północy wszedł do siedziby TK w towarzystwie I Prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, a przy wejściu doszło do szarpaniny. Przed godz. 5 prezydent Nawrocki opuścił budynek TK, przed którym nadal odbywa się zgromadzenie. Część z zebranych klęczy i się modli.

Posłuchaj: Profesor Marcin Matczak o Trybunale Konstytucyjnym

Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na miesiąc.

Były prezydent Lech Wałęsa opublikował o poranku w swoich mediach społecznościowych wpis: „Panie Premierze Tusk, nie mamy wyboru. Ojczyzna w potrzebie! Staję z Panem w pierwszym szeregu niezależnie od okoliczności. Wzywam przyjaciół z solidarnej walki do wsparcia naszych dążeń!” - napisał Wałęsa.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zawieszenie prezesa, protesty i szarpanina z prezydentem W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…

Noc pod Trybunałem Konstytucyjnym, fot. Marcin Obara / PAP

„Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” - tak jeszcze wczoraj wieczorem napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie, w którym wezwał do natychmiastowego opuszczenia terenu Trybunału przez skierowane tam siły przymusu oraz zwołał pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych.

Nocne wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prezydent Nawrocki wydał oświadczenie W nocy doszło do bezprecedensowych wydarzeń pod Trybunałem Konstytucyjnym. Prezydent Karol Nawrocki wydał specjalne oświadczenie, w którym stanowczo potępił działania uznane za naruszenie porządku konstytucyjnego. Wezwał do natychmiastowego…

Oświadczenie wydał też minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. Napisał: „Starcie wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce dotyczy przywrócenia praworządności instytucji, która została spolityzowana przez populistyczny rząd, tracący władzę w wyborach w 2023 roku. Jej prezes wielokrotnie łamał prawo, kierując politycznie wrażliwe sprawy do ręcznie wybranych sędziów. Trybunał nie zdołał uchwalić własnego budżetu”.