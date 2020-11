Wyciekły m.in. imiona nazwiska i numery PESEL studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Co bardziej szokujące, plik z danymi był dostępny na uczelnianym serwisie od 2017 roku. Wczoraj w oficjalnym komunikacie władze uczelni poinformowały, że sytuacja jest spowodowana "krytycznym błędem ludzkim". "Wszystkich państwa przepraszam. Przykro mi, że doszło do tego akurat na Wydziale MIM" - zaznacza Paweł Strzelecki dziekan Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW zastrzegając jednocześnie, że nie doszło do wycieku haseł.

REKLAMA