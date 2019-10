Prokuratura Okręgowa w Gdańsku złożyła wniosek o wyłączenie jej z prowadzenia śledztw ws. postrzelenia dwóch mężczyzn przez wojskowego prokuratora. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Oficer Wojska Polskiego postrzelił dwóch mężczyzn.

Zdjęcie ilystracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

W nocy z soboty na niedzielę oficer Wojska Polskiego, który jest wojskowym prokuratorem, postrzelił dwóch młodych mężczyzn.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do tragedii doszło, kiedy dwóch mężczyzn przebywało na terenie posesji wojskowego prokuratora. Ten, myśląc, że są włamywaczami, postrzelił obu mężczyzn.



Prokuratura Okręgowa w Gdańsku składa wniosek o wyłączenie ze sprawy

W niedzielę i poniedziałek przed południem przesłuchania i inne czynności wykonywane w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. W poniedziałek wczesnym popołudniem rzecznik prasowa prokurator Grażyna Wawryniuk poinformowała PAP, że prokuratura ta wystąpiła z wnioskiem do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o wyłączenie jej z badania tej sprawy.



Wawryniuk wyjaśniła, że wniosek złożono, żeby zachować zasadę bezstronności - biorący udział w zdarzeniu prokurator wojskowy jest zatrudniony w jednostce podległej gdańskiej prokuraturze okręgowej. Pracuje on w dziale wojskowym Prokuratury Rejonowej w Gdyni, ale w ramach tej pracy wykonywał również zadania związane z działalnością pionu cywilnego gdyńskiej prokuratury - wyjaśniła prokurator.

Dwa śledztwa

Po złożeniu wniosku Prokuratura Regionalna w Gdańsku zdecyduje, gdzie trafią dwa wszczęte w sprawie zdarzenia śledztwa i zgromadzone dotąd w tych sprawach materiały.



Jedno z wszczętych śledztw dotyczy oddania strzałów przez wojskowego prokuratora. Wawryniuk poinformowała PAP, że w ramach tego postępowania będzie wyjaśniana m.in. zasadność użycia broni w tej konkretnej sytuacji i prawidłowość jej użycia.



Drugie śledztwo dotyczy naruszenia miru domowego i podejrzenia usiłowania włamania do mieszkania należącego do oficera.



Powołując się na dobro obu śledztw i to, że są one dopiero na początkowym etapie, prokuratura udziela bardzo skąpych informacji.