OECD: Polacy coraz szczęśliwsi, jeden region wyłamuje się z trendu

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Zadowolenie z życia w Polsce rośnie w rekordowym tempie – wynika z najnowszych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Coraz więcej szczęśliwych mieszkańców jest niemal w całym kraju - od Lubuskiego przez Śląskie i Łódzkie aż po Mazowieckie i Wielkopolskie. Jest tylko jeden wyjątek. Na Podlasiu ludzie są coraz mniej szczęśliwi - informuje we wtorek „Puls Biznesu”.

Zadowolenie z życia w Polsce bardzo szybko rośnie. Eksperci podkreślają, że tak dynamicznego wzrostu nie odnotowano w żadnym innym kraju.

Gdzie Polacy są najszczęśliwsi?

Według najnowszych danych OECD, które cytuje „Puls Biznesu”, najwyższy poziom satysfakcji z życia deklarują mieszkańcy województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W tych regionach wskaźnik szczęścia wynosi 6,7 w dziesięciostopniowej skali. Niewiele ustępują im Warszawiacy, których wskaźnik satysfakcji osiąga poziom 6,6.

Nieco niższe wyniki notują województwa opolskie (6,0), łódzkie (5,9), lubuskie (5,8) oraz warmińsko-mazurskie (5,7). Mimo to, ogólny trend w kraju jest wyraźnie pozytywny.

Wyjątek na mapie szczęścia

Choć zadowolenie z życia w Polsce rośnie niemal wszędzie, są regiony, gdzie sytuacja wygląda inaczej. Największy spadek satysfakcji odnotowano na Podlasiu, gdzie wskaźnik szczęścia obniżył się aż o 1,42 punktu. Niewielki spadek zanotowano również w województwie zachodniopomorskim (o 0,03 punktu).

Ekonomia i relacje kluczem do szczęścia

Eksperci zwracają uwagę, że poprawa sytuacji ekonomicznej w regionach przekłada się na lepsze relacje społeczne, a te z kolei wpływają na poczucie satysfakcji z życia.

„Lepsza sytuacja ekonomiczna w regionie sprzyja lepszym relacjom, a lepsze relacje wiążą się z większym poczuciem satysfakcji. A więc to zamożność czyni ludzi nieco bardziej usatysfakcjonowanymi” – czytamy w analizie.

Specjaliści podkreślają, że choć Polacy wciąż mają do nadrobienia dystans do najbardziej zadowolonych społeczeństw świata, dynamiczny wzrost satysfakcji jest efektem realnych zmian zachodzących w gospodarce, infrastrukturze i relacjach społecznych.