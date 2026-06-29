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Prawie 130 pociągów odwołali w poniedziałek do godz. 11:00 przewoźnicy - wynika z danych PKP PLK. W związku ze spowodowanymi przez upały utrudnieniami na kolei PKP Intercity przedłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletów do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie.

Spółka PKP IC poinformowała, że wprowadziła honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym.

Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Wcześniej w poniedziałek spółka poinformowała o odwołaniu tego dnia 21 swoich pociągów. Przewoźnik tłumaczy, że wynika to z trudnych warunków atmosferycznych.

Wśród odwołanych pociągów znalazł się SWAROŻYC (IC nr 80152/3) w relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg, jak i w relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny (IC 88152/3). Pasażerom podróżującym w kierunku Kołobrzegu zapewniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88626, a tym w kierunku Szczecina - w pociągu R nr 88693 REGA.

Nie pojedzie pociąg Jagna relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 1902/3) oraz relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9102/3).

To nie jedyny pociąg odwołany na tej trasie; PRZĄŚNICZKA relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9106/7) oraz relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC nr 1906/7). Odwołany został także KORCZAK relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 19132/3).

Odwołano też pociąg BORY TUCHOLSKIE (TLK nr 58110/1) na trasie Gdynia Główna - Kostrzyn oraz Kostrzyn - Gdynia Główna (TLK nr 85110/1). Zapewniono zastępczą komunikację autobusową.

Inne odwołane pociągi to SZCZELINIEC w relacji Kraków Główny - Jelenia Góra (TLK nr 36106/7) i w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny (TLK nr 63106/7). Na tej trasie nie pojedzie też pociąg Sudety (w relacji Kraków Główny – Jelenia Góra był to TLK nr 36102/3, a w relacji Jelenia Góra -Kraków Główny - TLK nr 63102/3)

Na odcinku Kraków Główny – Zakopane nie pojedzie KOZICA (TLK nr 73154/5) relacji Poznań Główny - Zakopane. Tak samo jak FLISAK relacji Katowice - Gdynia Główna (TLK nr 45102/3) i relacji Gdynia Główna - Katowice (TLK nr 54102/3).

Odwołano także pociąg STRZELECKI relacji Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski (IC nr 78101) oraz Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek (IC nr 87101). Tak samo jak PLANTY (TLK nr 36100/1) relacji Kraków Płaszów – Wrocław Główny.

Na trasie Zbąszynek- Gorzów Wielkopolski nie pojedzie natomiast LUBUSZANIN (IC nr 78103).

Wszystkie informacje o odwołanych pociągach, a także zastępstwach za nie, można znaleźć w sekcji „Komunikaty” na stronie przewoźnika.

Jak złożyć reklamację?

PKP Intercity apeluje do pasażerów o śledzenie komunikatów na dworcach i przypomina o możliwości składania reklamacji dotyczących jakości podróży – zarówno przez internet, jak i w kasach biletowych oznaczonych logotypem Spółki PKP Intercity.

W niedzielę PKP Intercity przekazały z kolei, że odwołują część pociągów i organizują zastępcze autobusy dla niektórych połączeń z powodu awarii sieci trakcyjnej wywołanych wysokimi temperaturami.

PKP PLK przywraca ruch pociągów

W poniedziałek na platformie X PKP PLK poinformowały, że po naprawie infrastruktury przywrócono ruch pociągów na trzech liniach kolejowych: nr 137 Strzegom – Jaworzyna Śląska, nr 274 Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód oraz nr 3 Świebodzin – Toporów.

Z najnowszych danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek ok. godz. 11 odwołanych było 128 pociągów wszystkich przewoźników.