Najprawdopodobniej jeszcze przed południem wznowione zostaną rozmowy kontrolerów ruchu lotniczego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tymczasem już o 10:00 europejska instytucja Eurocontrol może podjąć decyzję o znacznym ograniczeniu lotów nad Polską od maja. Powód to brak kontrolerów.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Od kilkunastu dni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Związkowcy nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP.

W czwartek na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego prezes ULC Piotr Samson przekazał, że jeśli do piątku, do godz. 10 nie uda się osiągnąć porozumienia między PAŻP a związkowymi kontrolerami ruchu lotniczego, to Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, może zdecydować o masowych odwołaniach rejsów nie tylko z i do Polski.

Wtedy możliwości latania nad Polską skurczą się o ponad 80 proc., co oznacza, że zamiast 1400 operacji lotniczych dziennie będzie można wykonać około 300.

Wąskim gardłem jest port lotniczy w Warszawie, gdzie jeśli nie będzie porozumienia zostanie tylko sześciu kontrolerów.

Szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego mówi bez ogródek - skrócimy czas działania lotniska: "Są to godziny w ciągu dnia, 9:00-17:00. Być może one również ulegną skróceniu, bo musimy zakładać, że z sześciu kontrolerów zostanie trzech kontrolerów, albo dwóch kontrolerów".

To podstawa planu awaryjnego, do rozstrzygnięcia są jeszcze istotne szczegóły. "To jest pytanie do nas i my będziemy podejmowali decyzję - w trakcie tych ograniczonych godzin, które linie lotnicze będą mogły latać" - mówi Piotr Samson.

Takie właśnie decyzje będzie musiał podjąć europejski dyspozytor lotów. Jeśli rozmowy z kontrolerami upadną, plan wejdzie w życie 1 maja.

Kolejna tura rozmów przed nami

Rozmowy mają być wznowione przed południem. Obie strony będą omawiać najnowsze propozycje, które kontrolerzy złożyli o 22:00.

To około 250 stron dokumentów, które - jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz - przeanalizowali już przedstawiciele Agencja Żeglugi Powietrznej.

Te propozycje dotyczą między innymi wynagrodzeń i obsady dyżurów.

Kontrolerzy chcą, by te rozmowy rozpoczęły się o 11:00.

Prezes Agencji Żeglugi Powietrznej Anita Oleksiak mówi, że są szanse na porozumienie.

"Szanse są, jeśli będziemy spokojnie rozmawiać. Apeluję o to, by dać sobie szansę, żeby wypracować te warunki w sposób odpowiedzialny, musimy utworzyć komfortowe warunki i dać sobie czas" - powiedziała.

Geneza sporu

Według przekazywanych wcześniej przez PAŻP informacji, na nowy regulamin wynagradzania, który wszedł w życie pod koniec zeszłego roku, nie zgodziła się grupa kontrolerów z Warszawy. 112 kontrolerów ruchu lotniczego, reprezentowanych przez Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, przekazało pracodawcy oświadczenia woli z odmową przyjęcia zaproponowanych im warunków pracy i płacy wynikających z obowiązującego w Agencji Regulaminu Wynagradzania.

W lutym br. Agencja informowała, że ma do czynienia ze składanymi rezygnacjami z pracy przez kontrolerów obszaru i zbliżania z Warszawy - "blisko 170 osób znajduje się w okresie wypowiedzenia, który dla większości zakończy się pod koniec kwietnia 2022 r.". Według danych na luty br., w Warszawie zatrudnionych było 208 kontrolerów obszaru i zbliżania.



PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.