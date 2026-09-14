Od 1 października pobyt w sanatorium na NFZ zacznie się jeszcze bardziej „opłacać”. Oto powód

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Dobre wieści dla osób, które w najbliższym czasie planowały wypoczynek w sanatorium. Od 1 października zmienią się koszt takiego pobytu, wystawionego na NFZ. Różnica będzie odczuwalna już przy okresie 21 dni pobytu w tym miejscu i ma przekroczyć 200 złotych. Finalnie wysokość rachunku będzie uzależniona od standardu pokoju. Jak podkreśla serwis gazetaprawna.pl, zmiany kosztów pobytu w danym uzdrowisku nie jest skutkiem promocji, lecz rozporządzenia ministra zdrowia, które określa stawki częściowego pokrycia wyżywienia oraz zakwaterowania.

Portal informuje, że w sanatoriach obowiązują dwa sezony rozliczeniowe: pierwszy rusza 1 października i trwa do 30 kwietnia, drugi zaś rozpoczyna się 1 maja i kończy się ostatniego dnia września. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” mniej kosztowny pobyt w uzdrowisku jest termin jesienno-zimowy. Do końca września za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym zapłacimy 40,90 zł za dobę. Od 1 października stawka ta spadnie do 32,60 złotych, a więc o 8,30 złotych.

W skali 21-dniowego turnusu różnica jest wyraźna, bo wynosi 174 zł (858,90 do 684,60 zł). Jeszcze bardziej opłacalne okazuje się skorzystanie z jednoosobowego pokoju w studiu w uzdrowisku. W tym przypadku dzienny koszt od 1 października) to 26,20 zł przy kwocie 37,40 liczonej za wrzesień. Oznacza to oszczędność rzędu 237,30 złotych.

Przy 21-dniowym pobycie rachunek spada więc z 858,90 zł do 684,60 zł, czyli o 174,30 zł. Jeszcze większą różnicę daje pokój jednoosobowy w studiu. Stawka spada z 37,40 do 26,10 zł, więc przez 21 dni pacjent zapłaci 237,30 zł mniej niż według stawki obowiązującej w sezonie letnim.

Planując pobyt w sanatorium warto pamiętać, że na wysokość opłaty za zakwaterowanie wpływ ma standard pokoju. „Od 1 października najniższa stawka wyniesie 10,60 zł dziennie, gdy kuracjusz zajmuje pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego. Na drugim krańcu cennika znajduje się jednoosobowy pokój z pełnym węzłem – 32,60 zł dziennie” - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Oto konkretne stawki w uzdrowiskach, które zaczną obowiązywać od przyszłego miesiąca:

32,60 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

26,10 zł – pokój jednoosobowy w studiu,

24,90 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,

19,50 zł – pokój dwuosobowy z pełnym węzłem,

16,50 zł – pokój dwuosobowy w studiu,

14,20 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła,

12,50 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem,

11,90 zł – pokój wieloosobowy w studiu,

10,60 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła.

Portal Pacjent.gov.pl objaśnia, jak będzie wyglądać - pod względem kosztów pobytu - osób, które termin pobytu w uzdrowisku przypada na przełom września i października. W tej sytuacji wysokość opłaty podlega proporcjonalnemu przeliczeniu. Co to oznacza? Jeżeli część turnusu przypada jeszcze we wrześniu, a pozostałe dni już w październiku, odpowiednie dni rozlicza się według stawek właściwych dla danego sezonu.

Portal informuje także, że osoby planujące pobyt w sanatorium powinny wziąć pod uwagę wydatki, których NFZ nie pokrywa. To m.in. przejazd do sanatorium i powrót do domu, część kwoty pokrywającej wyżywienie jak również zakwaterowanie. Do tego dochodzi: pobyt opiekuna pacjenta, czy nocleg przy leczeniu ambulatoryjnym.

Dlatego pacjent, który widzi w skierowaniu 21 dni i wylicza np. 298,20 zł za pokój dwuosobowy bez pełnego węzła sanitarnego, powinien traktować tę kwotę jako częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie, a nie pełny budżet wyjazdu. NFZ finansuje natomiast świadczenia zdrowotne przewidziane w ramach leczenia. Pacjent.gov.pl wyjaśnia, że Fundusz płaci za zabiegi przepisane przez lekarza w ramach leczenia uzdrowiskowego.

„Pobyt dorosłego w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny. Pobyt dorosłego w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Z kolei rehabilitacja uzdrowiskowa dorosłego w sanatorium trwa 28 dni i jest częściowo odpłatna, natomiast 28-dniowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatna. Dlatego przed liczeniem kosztów najlepiej najpierw sprawdzić dokładną formę leczenia wskazaną w dokumentach z NFZ” - pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.