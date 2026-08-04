O tym koniecznie trzeba pamiętać w środę. Termometry pokażą nawet 38 st. C

IMGW ostrzega - uwaga na ekstremalny upał
Środa zapowiada się jako wyjątkowo upalny dzień. W województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, a także w znacznej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego będą aktywne ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna wyniesie tam miejscami do 36 st. C. Ostrzeżenia III stopnia przed upałem będą aktywne w południowo-wschodniej Polsce. W woj. lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu woj. mazowieckiego oraz łódzkiego termometry w dzień wskażą od 33 st. C do 38 st. C.
O tym koniecznie trzeba pamiętać
- Nie zostawiaj nawet na chwilę w zamkniętym samochodzie dzieci i zwierząt - temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 st. C.
- Unikaj przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia. Jeśli nie musisz wychodzić - zostań w domu.
- Pij dużo wody.
- Unikaj napojów alkoholowych. Absolutnie niewskazane jest spożywanie napojów wysokoprocentowych przebywając nad wodą.
- Chroń głowę nakryciem i stosuj kremy z filtrem UV.
- Zwracaj szczególną uwagę na osoby starsze i dzieci.
- Jeśli masz w domu zwierzęta, wymieniaj wodę na świeżą i chłodną kilka razy dziennie.
- Unikaj forsownego wysiłku fizycznego, np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni, a nawet udaru.
- Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli, dlatego też należy unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć dokładnie ręce.