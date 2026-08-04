O tym koniecznie trzeba pamiętać w środę. Termometry pokażą nawet 38 st. C

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Czerwone alerty, czyli ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla większości kraju. Na południu termometry wskażą nawet 38 st. C. Ekstremalna temperatura będzie utrzymywać się od środy 5 sierpnia od godz. 7:30 do czwartku 6 sierpnia, również do 7:30. Służby apelują, aby pamiętać o podstawowych zasadach, które mogą uratować życie.

IMGW ostrzega - uwaga na ekstremalny upał

Środa zapowiada się jako wyjątkowo upalny dzień. W województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, a także w znacznej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego będą aktywne ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna wyniesie tam miejscami do 36 st. C. Ostrzeżenia III stopnia przed upałem będą aktywne w południowo-wschodniej Polsce. W woj. lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu woj. mazowieckiego oraz łódzkiego termometry w dzień wskażą od 33 st. C do 38 st. C.

Ostrzeżenia IMGW na środę 5 sierpnia / materiały prasowe

Pogoda w środę 5 sierpnia 2026 - prognoza IMGW / materiały prasowe

O tym koniecznie trzeba pamiętać