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O tym koniecznie trzeba pamiętać w środę. Termometry pokażą nawet 38 st. C

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 sierpnia (21:56)

Czerwone alerty, czyli ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla większości kraju. Na południu termometry wskażą nawet 38 st. C. Ekstremalna temperatura będzie utrzymywać się od środy 5 sierpnia od godz. 7:30 do czwartku 6 sierpnia, również do 7:30. Służby apelują, aby pamiętać o podstawowych zasadach, które mogą uratować życie.

O tym koniecznie trzeba pamiętać w środę. Termometry pokażą nawet 38 st. C
Zdj. poglądowe /Shutterstock

IMGW ostrzega - uwaga na ekstremalny upał

Środa zapowiada się jako wyjątkowo upalny dzień. W województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, a także w znacznej części woj. podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego będą aktywne ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna wyniesie tam miejscami do 36 st. C. Ostrzeżenia III stopnia przed upałem będą aktywne w południowo-wschodniej Polsce. W woj. lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu woj. mazowieckiego oraz łódzkiego termometry w dzień wskażą od 33 st. C do 38 st. C. 

O tym koniecznie trzeba pamiętać

  • Nie zostawiaj nawet na chwilę w zamkniętym samochodzie dzieci i zwierząt - temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 st. C.
  • Unikaj przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia. Jeśli nie musisz wychodzić - zostań w domu.
  • Pij dużo wody.
  • Unikaj napojów alkoholowych. Absolutnie niewskazane jest spożywanie napojów wysokoprocentowych przebywając nad wodą.
  • Chroń głowę nakryciem i stosuj kremy z filtrem UV.
  • Zwracaj szczególną uwagę na osoby starsze i dzieci.
  • Jeśli masz w domu zwierzęta, wymieniaj wodę na świeżą i chłodną kilka razy dziennie.
  • Unikaj forsownego wysiłku fizycznego, np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni, a nawet udaru.
  • Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli, dlatego też należy unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć dokładnie ręce.
Źródło: RMF24
Tagi: upał

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