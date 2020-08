Gościem Rozmowy w samo południe w RMF FM będzie Izabela Leśniewska. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 23 w Radomiu odpowie na pytania o stan przygotowań szkół na nowy rok szkolny. Początek nauki w szkołach zapowiada się nerwowo ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa wśród uczniów i nauczycieli. Wygląda jednak na to, że to ci drudzy bardziej obawiają się wirusa – z sondażu przeprowadzonego przez United Survey dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej wynika, że blisko 70 proc. rodziców popiera powrót ich pociech do szkół od 1 września. Skąd zatem wątpliwości pracowników oświaty?

