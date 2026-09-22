„O dronach nie miał zielonego pojęcia”. Mentzen grzmi, szef MON broni gen. Bodnara

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Minister Obrony Narodowej zdecydował o zmianie na czele wojsk dronowych. Z funkcji inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia z końcem miesiąca odejdzie gen. Mirosław Bodnar – podaje Onet. „Generał o dronach nie miał zielonego pojęcia, za to jego bratem był minister sprawiedliwości Adam Bodnar, więc najważniejsze kwalifikacje się zgadzały” – skomentował lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Bodnar swoje zadanie wypełnił.

Rozmówcy Onetu wskazują, że resort nie był zadowolony z tego, jak gen. Bodnar kieruje wojskami dronowymi. Wojskowy nie zdołał skutecznie zrealizować powierzonych mu zadań. Problemem jest zarówno niewielka liczby bezzałogowców w jednostkach, jak i brak całościowej koncepcji rozwoju oraz wykorzystania dronów w Siłach Zbrojnych RP. Źródła wskazują, że gen. Bodnar nie posiadał odpowiedniej wiedzy na temat dronów, by sprawować tak wysokie stanowisko. Zaznaczają też, że gen. Mirosław Bodnar jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, a jego nominacja była polityczna. O nadanie mu stopnia generalskiego miał zabiegać Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pan generał przyjechał do nas i powiedział, że szuka u nas natchnienia. Ręce nam opadły. To przecież on miał nam przedstawić wizję rozwoju dronów w wojsku – mówił o współpracy z gen. Bodnarem jeden z podoficerów.

W efekcie polscy żołnierze wciąż nie mogą w wystarczającym stopniu ćwiczyć działań z użyciem bezzałogowych systemów. Tymczasem doświadczenia wojny w Ukrainie pokazują, że drony stały się jednym z najczęściej wykorzystywanych środków walki.

MON zapewnia o wypełnieniu zadań przez Bodnara

Na konferencji prasowej na przejściu granicznym w Dorohusku o Bodnara był pytany szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pan generał Bodnar wykonał zadanie, które zostało mu polecone. Na tym etapie jego działania, do których się zobowiązał, zostały wypełnione – zapewnił.

Dodawał, że Bodnar będzie kontynuował karierę w Brukseli. Będzie tam współdziałał z panem generałem Piotrem Błazeuszem, który jest naszym głównym przedstawicielem przy Unii Europejskiej i NATO. Będzie tam służył wsparciem. Wyznaczę w najbliższych godzinach nowego dowódcę wojsk dronowych – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił jednocześnie uwagę na znaczenie rozwoju systemów dronowych w wojsku. Poinformował, że w 2023 r. wydatki na drony dla wojska wyniosły ok. 100 mln zł, zaś obecnie - 26 mld zł.

Mentzen komentuje planowane zmiany

Do sprawy odniósł się we wpisie na platformie X Sławomir Mentzen. Powtórzył w nim informacje przedstawione przez Onet. „Generał o dronach nie miał zielonego pojęcia, za to jego bratem był minister sprawiedliwości Adam Bodnar, więc najważniejsze kwalifikacje się zgadzały. Zmarnowaliśmy dwa lata rozwoju dronów z powodu nominacji politycznej!” – napisał.

Lider Konfederacji domaga się też dymisji „reszty generałów bez kompetencji, za to z politycznymi plecami”. „Generał Kukuła jest tu pierwszy w kolejce!” – zaznaczył.

Inspektorat dronowy w polskim wojsku

Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia w Dowództwie Generalnym powstał na początku 2025 roku i ma za zadanie czuwać nad upowszechnianiem bezzałogowców w Wojsku Polskim. Na jego czele stanął gen. Bodnar, wcześniej związany m.in. z wojskami obrony powietrznej oraz Dowództwem Generalnym i Operacyjnym.

Rozwój i upowszechnianie systemów dronowych i antydronowych w Wojsku Polskim obecnie kierownictwo wskazuje - m.in. w kontekście doniesień o kluczowej roli bezzałogowców na froncie ukraińsko-rosyjskim - jako jeden z priorytetów modernizacji wojska; zarówno na poziomie małych dronów używanych przez pojedynczych żołnierzy, jak i dużych maszyn rozpoznawczych czy uderzeniowych, działających w powietrzu, a także na lądzie i na wodzie.

Generał brygady Mirosław Bodnar pierwszą gwiazdkę generalską otrzymał w sierpniu 2024 r.; od początku 2025 r. został Inspektorem tzw. wojsk dronowych. W przeszłości pracował już także w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy NATO i UE w Brukseli.