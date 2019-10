1176 osób zginęło, a ponad 15 tysięcy zostało rannych w wypadkach drogowych w pierwszym półroczu tego roku. Warszawą, ale nie tylko, wstrząsnął w ostatnich dniach wypadek na ul. Sokratesa: kierowca stuningowanego bmw, pędząc z prędkością 130 km/h, śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych 33-letniego mężczyznę. Czy takich sytuacji da się uniknąć? Co zrobić, by polskie drogi nie były areną samochodowych rajdów, i jak karać tych, którzy ulicę mylą z torem wyścigowym? W Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy o to Łukasza Zboralskiego z brd24.pl, eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, propagatora bezpiecznej jazdy i tropiciela piratów drogowych.

