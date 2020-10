Nużeniec (demodex) to pasożyt, wywołujący chorobę o nazwie nużyca. Jej nosicielami są zazwyczaj osoby dorosłe. Szczególnie w początkowym stadium nużeniec może być mylony z innymi schorzeniami skóry i oczu, a nawet alergią. Jakie są przyczyny powstawania nużycy? Jak objawia się choroba i jak ją leczyć?

/ Materiały prasowe





/Materiały prasowe

Nużeniec - przyczyny i objawy

Nużeniec (zwany również "Demodex") jest mikroskopijnym pasożytem, należącym do grupy roztoczy. Zdolne do życia na człowieku są jego dwa typy - nużeniec ludzki (pasożytujący na rzęsach i brwiach) oraz nużeniec krótki (występujący na powiekach).

Czym jest nużeniec? Przeczytaj więcej: https://odexim.pl/nuzeniec-demodex/

Do zarażenia nużeńcem dochodzi przez kontakt z osobą chorą i z jej przedmiotami osobistymi (ręcznikiem, szczotką, pościelą, ubraniami). Niebezpieczne jest także korzystanie z ogólnodostępnych w drogeriach testerów kosmetyków. Rozwój choroby, szczególnie w początkowym stadium może przebiegać bezobjawowo. Jednym z czynników sprzyjających rozwojowi pasożyta jest osłabienie odporności.

Marta Urbanowicz, kosmetolog / Materiały prasowe

Na nużeńca szczególnie narażone są osoby, korzystające z usług niesprawdzonego salonu kosmetycznego. Bardzo ważne jest, by się upewnić się przed wizytą czy wybrany przez nas salon dba o sterylne warunki oraz dezynfekcję narzędzi - mówi Marta Urbanowicz, kosmetolog w Clinica Cosmetologica.

Nużyca - leczenie

Nużyca wykazuje odporność na leczenie, dlatego terapia jest długa i wymaga systematyczności w przyjmowaniu leków. Bardzo ważna jest szybka reakcja i konsultacja pierwszych objawów z lekarzem okulistą lub dermatologiem. Leczenie choroby wywołanej nużeńcem jest trudne i zazwyczaj trwa kilka miesięcy. Przez cały czas trwania terapii, chory zobowiązany jest do przestrzegania niezbędnych zasad higieny i regularności w przyjmowaniu leków. W leczeniu nużeńca, leczenie domowe jest dobrym krokiem uzupełniającym i przyspieszającym powrót do zdrowia. Warto więc sięgnąć po profesjonalne kosmetyki na nużycę. Ponadto, istotnym elementem leczenia jest tymczasowa rezygnacja z kosmetyków kolorowych.

Nużeniec - krem i inne kosmetyki

Krem na nużeńca to tylko jeden z produktów, które powinniśmy wprowadzić do naszej pielęgnacji- stosowanie dermokosmetyków, szczególnie tych opartych na naturalnym składzie to kluczowy krok w skutecznym pokonaniu pasożyta. W celu wzmocnienia efektu, warto sięgać po serie preparatów, które stosowane kolejno po sobie, uzupełniają swoje działanie. Ich regularna aplikacja nie tylko przynosi ulgę, ale realnie wspomaga i przyspiesza leczenie. Płyn na nużeńca to produkt, który nie tylko oczyści skórę, ale przygotuje ją na przyjęcie kolejnych kosmetyków i wzmocni ich działanie. Krem na nużeńca, nawilży, odżywi i zregeneruje zmienioną skórę.

Nigdy nie korzystałem z takiej ilości kosmetyków, dlatego kiedy dermatolog zdiagnozował u mnie nużeńca, z polecenia lekarza zaopatrzyłem się w produkty do pielęgnacji skóry, z firmy Odexim. Z perspektywy czasu przyznam, że dermokosmetyki, zarówno krem jak i płyn Odexim, bardzo skutecznie złagodziły dyskomfort i mogę potwierdzić ich działanie - pisze pan Andrzej z Grodziska Mazowieckiego.

Wybierając kosmetyki na nużycę należy upewnić się, że w ich składzie nie znajdują się substancje chemiczne (PEG-i, parabeny, silikony, konserwanty). Jakie składniki powinny więc zawierać kosmetyki na nużycę?

· olej z glistnika - działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo,

· olejek z drzewa herbacianego - działa dezynfekująco i antybakteryjnie,

· ekstrakt z kasztanowca - zmniejsza ból i dyskomfort,

· ekstrakt z lukrecji - działa łagodząco,

· aloes - łagodzi podrażnienia i ułatwia gojenie,

· betaina - łagodzi zaczerwienienia, nawilża,

· ichtiol jasny - łagodzi stany zapalne,

· kwas salicylowy - działa przeciwbakteryjnie,

· kwas azelainowy - zmniejsza rumień, eliminuje wypryski.

Dla efektywności terapii, kosmetyki na nużycę należy stosować regularnie, a najlepiej codziennie. Tylko wcześnie podjęte leczenie i właściwa pielęgnacja domowa, poskutkują szybszym wyleczeniem oraz widocznym złagodzeniem występowania krostek, pieczenia, świądu czy podrażnienia skóry. Stosowanie dermokosmetyków jest efektywne, jednak nie zastąpi leczenia środkami farmakologicznymi. Nużeniec jest chorobą wymagającą wsparcia lekarza.

Korzystałam z kosmetyków na nużeńca Odexim przez kilka tygodni i moją radą jest, by aplikować je regularnie. Tylko wtedy można spodziewać się najlepszych efektów. Po zbyt wczesnym odstawieniu kosmetyków, niestety nieprzyjemne dolegliwości powróciły - pisze pani Julia z Częstochowy.

Nużeniec - leczenie domowe z zestawem Odexim

/ Materiały prasowe

Zestaw Odexim to kosmetyki, które powstały z myślą o uzupełnieniu leczenia nużeńca. Starannie dobrany naturalny skład, bogaty w substancje aktywne efektywnie wspiera terapię, dodatkowo pielęgnując przy tym skórę. Produkty są delikatne, tym bardziej mogą być stosowane również przez osoby mające cerę wrażliwą, naczynkową lub alergiczną. Odexim (https://odexim.pl) zmniejsza stany zapalne, łagodzi, koi, nawilża, regeneruje, wspomaga gojenie, wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, wygładza.

W kompozycji produktów Odexim znalazły się m.in.:

· kwas azelainowy - o działaniu przeciwbakteryjnym,

· witamina E - kojąca podrażnienia, normalizująca pracę skóry,

· betaina - łagodząca zaczerwienienia i podrażnienia,

· olejek z drzewa różanego - wzmacniający naczynia krwionośne.

/ Materiały prasowe

Odexim to produkty całkowicie wolne od substancji chemicznych, które mogłyby pogłębiać problem i nasilać objawy choroby. Zestaw zawiera: krem na rano z kwasem azelainowym, łagodzący krem na dzień, oczyszczający płyn na nużeńca z 5% kwasem glikolowym, pastę na noc z 2% kwasem salicylowym.

Zestaw ODEXIM kupisz na stronie: https://verdelab.pl/kategoria-produktu/problemy-skorne/nuzeniec/

Nużeniec - FAQ

Nużeniec to choroba, która nadal może budzić sporo pytań. Aby jednak rozjaśnić wątpliwości, poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, które najczęściej nurtują pacjentów.

1. Czy mogę kupić kosmetyki na nużeńca bez wizyty u lekarza?

Nużeniec jest chorobą trudną i długotrwałą w leczeniu. Stosowanie kosmetyków na nużeńca (np. zestawu Odexim) jest wskazane, jednak może być jedynie uzupełnieniem terapii przepisanej przez lekarza. Choroba wymaga konsultacji już w początkowym stadium rozwoju. Jej zbagatelizowanie, nasili objawy i doprowadzi do rozwoju pasożyta.

2. Czy nużeniec ma związek z trądzikiem?

Tak, ogromna część osób zmagających się z trądzikiem młodzieńczym, posiada go ze względu na nużeńca. Przyczyniają się do tego m.in. zmiany hormonalne, które szczególnie w okresie dojrzewania objawiają się nadprodukcją sebum, a tym samym zanieczyszczeniem skóry. Gromadzący się na jej powierzchni łój jest idealnym środowiskiem dla rozwoju nużeńca. Dlatego, tak ważne jest regulowanie pracy gruczołów łojowych i regularne oczyszczanie skóry delikatnymi kosmetykami.

3. Czy nużyca jest możliwa do wyleczenia bez specjalnych preparatów?

W czasie leczenia nużycy wysoce zalecane jest stosowanie dermokosmetyków (np. kremu i płynu Odexim). W procesie leczenia najważniejsza jest przede wszystkim regularność, dzięki której składniki kosmetyków mają szansę odpowiednio zadziałać, i zwalczyć mikroorganizmy odpowiedzialne za chorobę.

4. Nużeniec - dlaczego leczenie trwa tak długo?

Czas leczenia nużeńca zależy od typu pasożyta. Nużeniec długi, który umiejscawia się na zewnątrz jest zdecydowanie łatwiejszy w leczeniu, niż odmiana krótka, występująca głównie podskórnie. W obu przypadkach kluczowe jest działanie wielowymiarowe. Leczenie farmakologiczne warto więc uzupełniać poprzez stosowanie dermokosmetyków (np. Odexim).

5. Czy mogę wykonywać makijaż jednocześnie stosując kosmetyki na nużycę?

W trakcie leczenia zalecane jest stosowanie kosmetyków kolorowych, szczególnie tych z chemicznym składem, które uniemożliwiają przeniknięcie do skóry substancji czynnych. Ponadto celem leczenia jest wyeliminowanie jak największej ilości mikroorganizmu, co może być utrudnione przed podawanie im dodatkowej pożywki w postaci kosmetyków kolorowych. Stosowanie makijażu jest jednak dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli jednocześnie stosuje się kosmetyki na nużycę z naturalnym składem, które wspomagają leczenie.

Bibliografia

1. Kuźna-Grygiel W., Kosik-Bogacka D., Czepita D., Sambor I., Objawowe i bezobjawowe inwazje Demodex spp. powiek u osób w różnych grupach wiekowych, 2004

2. Lacey N., Ní Raghallaigh S., Powell F., Demodex mites - commensals, parasites or mutualistic organisms? 2011

3. Darji K., Burkemper N., Pityriasis folliculorum: response to topical ivermectin, 2017

4. Sattler E., Hoffmann V., Ruzicka T., Braunmühl T., Berking C., Reflectance confocal microscopy for monitoring the density of Demodex mites in patients with rosacea before and after treatment, 2015

5. Horváth A., Neubrandt D., Ghidán Á., Nagy K., Risk factors and prevalence of Demodex mites in young adults, 2011

6. Skonieczna D., Sławianowska P., Wesołowski R., Szewczyk-Golec K., Demodex mites - characteristics, pathogenicity, diagnostics, 2018