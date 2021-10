​Wznowiono akcję ratunkową i poszukiwawczą nurków, którzy wczoraj utknęli w zalanej kopalni Maria Concordia w Sobótce na Dolnym Śląsku. W niedzielę nie udało się ich zlokalizować.

Akcja ratunkowa i poszukiwawcza dotycząca nurków, którzy utknęli w zalanej kopalni w Sobótce / Aleksander Koźmiński / PAP

Wczoraj sześcioosobowa grupa nurkowała w zalanej sztolni. W pewnym momencie wypłynęła tylko czwórka z nich. Jeden wrócił z powrotem do kopalni, by przetransportować butlę z tlenem dla osób, które tam zostały. Niestety, on także nie wypłynął.

Wygląda to w ten sposób, że najpierw się zjeżdża taką platformą 40 metrów, później nurkuje się około 15 metrów i wchodzi w boczny korytarz i tam nurkowało dzisiaj łącznie 6 osób, z czego 3 niestety pozostały w tym jednym korytarzu, niestety nie mam możliwości dojść do nich - relacjonował w wczoraj rozmowie z RMF FM Tomasz Szwajnos ze straży pożarnej we Wrocławiu. Ratownicy otrzymali zgłoszenie około godz. 14.

Na miejsce przybyła m.in. grupa nurków z Gdańska, specjalizujących się w tego typu zdarzenia, a z Poznania przetransportowano sprzęt, który ma ułatwić poszukiwania. Około godz. 1 w nocy, ze względu na brak widoczności, przerwano poszukiwania. Wznowiono je o godz. 7.

Zaginieni nurkowie to osoby, które miały duże doświadczenie. Zalana kopalnia to miejsce znane tym, którzy nurkują - powiedział dziennikarzowi RMF FM Marcinowi Buczkowi jeden ze strażaków.