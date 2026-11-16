Nowy wątek w sprawie Kołodziejczaka. Jabłoński zawiadamia prokuraturę

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Wiceszef klubu parlamentarnego Rozwój Plus Paweł Jabłoński poinformował w poniedziałek o złożeniu zawiadomienia do prokuratury dotyczącego byłego wiceministra rolnictwa i zawieszonego posła KO Michała Kołodziejczaka. Zwrócił się też o podjęcie procedury uchylenia parlamentarnego immunitetu posła.

Jabłoński przekazał w mediach społecznościowych, że zawiadomienie obejmuje podejrzenie popełnienia szeregu czynów zabronionych. Chodzi o artykuły dotyczące: zgwałcenia, znęcania się, narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, spowodowania rozstroju zdrowia, gróźb karalnych, bezprawnego uzyskania danych z telefonu oraz utrwalania wizerunku nagiej osoby bez zgody. Poseł wskazał również na podejrzenie udzielania środka odurzającego dla osobistej korzyści.

Dwie kobiety miały zwrócić się o pomoc

Według Pawła Jabłońskiego, przed kilkunastoma dniami do jego kancelarii zgłosiły się dwie kobiety, które – jak napisał – miały paść ofiarą działań Michała Kołodziejczaka i osób z nim współpracujących.

Polityk przekazał, że jedna z kobiet wcześniej sama zawiadomiła prokuraturę. Jej sprawa miała jednak po kilku dniach zakończyć się odmową wszczęcia postępowania. Jabłoński poinformował, że złożył już zażalenie na tę decyzję, domagając się uchylenia postanowienia i rozpoczęcia śledztwa.

W sprawie drugiej kobiety złożono osobne zawiadomienie wraz z wnioskiem o ściganie i dołączenie materiałów do postępowania, które już się toczy. Jabłoński zaapelował również o pilne zabezpieczenie dowodów i zwrócenie się do Sejmu o uchylenie immunitetu Kołodziejczaka.

Poseł Rozwoju Plus zaznaczył, że z medialnych relacji wynika, iż liczba osób pokrzywdzonych w podobnych okolicznościach może być większa.

Wcześniejsze doniesienia i postępowanie prokuratury

Na początku października Kanał Zero informował, że byłe współpracownice Michała Kołodziejczaka zarzucają mu agresywne i przemocowe zachowania oraz nakłanianie do przyjmowania substancji, która – według relacji stacji – miała być przedstawiana jako kokaina. Poseł zaprzeczał tym oskarżeniom i określał je jako pomówienia.

10 listopada rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował PAP, że 27 października wszczęto dochodzenie dotyczące udzielania nieustalonych środków odurzających dwóm osobom.

Po październikowych publikacjach Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Kilka dni później sam złożył w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na swoją szkodę.