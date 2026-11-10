Nowy sondaż dla RMF FM: Polacy wskazali, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym

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Kto powinien kierować Trybunałem Konstytucyjnym i co zrobić z jego obecnym składem? Najnowszy sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, jakie rozwiązanie popiera najwięcej Polaków. 30 proc. badanych opowiada się za reformą TK i wyborem sędziów od nowa, ale opinie wyraźnie różnią się w zależności od preferencji partyjnych, wieku i płci. Szczególnie duże różnice widać między wyborcami PiS, KO i Konfederacji.

Nowy sondaż: Co Polacy sądzą o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego?

W obliczu trwającego sporu politycznego i prawnego wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego Opinia24, na zlecenie RMF FM, zapytała Polaków, jak ich zdaniem powinna wyglądać przyszłość tej instytucji. Respondenci mieli odnieść się do kilku możliwych scenariuszy – od utrzymania obecnego kierownictwa, przez zmianę na stanowisku prezesa i przeprowadzenie gruntownej reformy, aż po likwidację Trybunału i zastąpienie go nowym organem.

Respondentów zapytano: „Które z poniższych rozwiązań Pana(i) zdaniem byłoby najlepsze dla Trybunału Konstytucyjnego?”. Ankietowani mogli wybrać jedną z następujących odpowiedzi:

Trybunał powinien nadal działać pod kierownictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Trybunał powinien działać dalej pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego z sędziów wybranych przez obecną większość sejmową. Należy przeprowadzić reformę Trybunału i wybrać jego skład od nowa. Trybunał należy zlikwidować i zastąpić nową instytucją. Żadne z powyższych. Nie wiem/Trudno powiedzieć.

30 proc. ankietowanych stwierdziło, że najlepszym rozwiązaniem dla Trybunału Konstytucyjnego byłoby przeprowadzenie reformy i wybór jego składu od nowa. To najczęściej wskazywana odpowiedź w badaniu Opinia24.

19 proc. badanych wybrało rozwiązanie zakładające dalsze funkcjonowanie TK pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość sejmową.

12 proc. respondentów chciałoby, aby Trybunał nadal działał pod kierownictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Z kolei 9 proc. ankietowanych uważa, że TK należy zlikwidować i zastąpić nową instytucją.

Warto zwrócić uwagę na dużą grupę niezdecydowanych. Ponad jedna czwarta badanych, czyli 27 proc., nie potrafiła wskazać preferowanego rozwiązania. Kolejne 4 proc. uznało, że żadna z przedstawionych propozycji nie jest właściwa.

Sondaż dla RMF FM: „Które z poniższych rozwiązań Pana(i) zdaniem byłoby najlepsze dla Trybunału Konstytucyjnego?”

Kobiety i mężczyźni inaczej patrzą na przyszłość TK

Mężczyźni najczęściej opowiadają się za reformą TK i wyborem jego składu od nowa. Taką odpowiedź wskazało 37 proc. mężczyzn, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wyniósł 23 proc.

20 proc. kobiet i 17 proc. mężczyzn popiera dalsze funkcjonowanie Trybunału pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość sejmową.

15 proc. mężczyzn i 9 proc. kobiet wskazało poparcie dla dalszego działania TK pod kierownictwem Bogdana Święczkowskiego. Mężczyźni częściej opowiadają się również za likwidacją Trybunału i zastąpieniem go nową instytucją (11 proc. mężczyzn wobec 7 proc. wśród kobiet).

Wyraźna różnica widoczna jest także w przypadku osób niezdecydowanych. Brak zdania w sprawie przyszłości TK zadeklarowało 36 proc. kobiet, czyli ponad dwa razy więcej niż mężczyzn (17 proc.).

Jak wiek wpływa na opinie o Trybunale Konstytucyjnym?

Wiek respondentów wyraźnie różnicuje opinie na temat przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Reforma i wybór składu od nowa cieszą się największym poparciem wśród osób w wieku 25-29 lat. Takie rozwiązanie wskazało aż 44 proc. respondentów z tej grupy. Wśród najmłodszych badanych, czyli osób w wieku 18-24 lata, odsetek ten wyniósł 38 proc.

Wysoki wynik odnotowano również w grupie 30-39 lat (36 proc.) i 40-49 lat (35 proc.). Wyraźnie rzadziej za reformą opowiadają się osoby w wieku 50-59 lat (24 proc.) oraz seniorzy, czyli badani mający co najmniej 60 lat (21 proc.).

Wraz z wiekiem rośnie natomiast odsetek wskazań na dalsze funkcjonowanie Trybunału pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość sejmową. W grupie 18-24 lata takie rozwiązanie popiera 12 proc. badanych, a wśród osób w wieku 60 lat i więcej – już 28 proc.

Najstarsi ankietowani częściej niż pozostałe grupy wskazują również na utrzymanie TK pod kierownictwem Bogdana Święczkowskiego. Taką odpowiedź wybrało 16 proc. respondentów w wieku 60 lat i więcej. Dla porównania w grupach 18-24 lata oraz 25-29 lat było to odpowiednio 8 i 7 proc.

Warto zauważyć, że osoby w wieku 50-59 lat i kobiety należą do grup, w których stosunkowo często pojawia się brak jednoznacznego stanowiska. W obu przypadkach odsetek niezdecydowanych wynosi 36 proc.

Sondaż Opinia24 dla RMF FM: Uwaga dotycząca prezentacji wyników: Wszystkie wyniki przedstawione na wykresach podano w wartościach procentowych. Udziały procentowe zostały zaokrąglone do liczb całkowitych, a w przypadku preferencji wyborczych – do jednego miejsca po przecinku. Z tego względu w niektórych przypadkach suma wyników może nie wynosić dokładnie 100 proc.

Wykształcenie a przyszłość TK. Największe poparcie dla reformy wśród osób z wyższym wykształceniem

Różnice w odpowiedziach widać również po uwzględnieniu poziomu wykształcenia respondentów.

Reformę Trybunału i wybór nowego składu popiera 35 proc. osób z wykształceniem wyższym. Podobny odsetek wskazań odnotowano wśród osób z wykształceniem średnim (30 proc.). W grupie z wykształceniem podstawowym było to 31 proc., a wśród osób z wykształceniem zawodowym – 21 proc.

Osoby z wyższym wykształceniem częściej niż pozostałe grupy opowiadają się także za dalszym działaniem TK pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość. Taką odpowiedź wskazało 24 proc. ankietowanych z tej grupy.

Z kolei utrzymanie Trybunału pod kierownictwem Bogdana Święczkowskiego najczęściej wskazywały osoby z wykształceniem średnim (15 proc.). Wśród respondentów z wykształceniem podstawowym i zawodowym było to odpowiednio 11 i 12 proc., a z wyższym – 8 proc.

Osoby z wykształceniem zawodowym najczęściej deklarowały brak zdania w sprawie przyszłości Trybunału. Odsetek niezdecydowanych wyniósł w tej grupie 36 proc.

Wyborcy PiS, KO i Konfederacji mają różne pomysły na przyszłość TK

Największe różnice widać jednak w zestawieniu odpowiedzi z preferencjami partyjnymi.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie dominuje poparcie dla dalszego funkcjonowania Trybunału pod kierownictwem Bogdana Święczkowskiego. Takie rozwiązanie wskazało aż 45 proc. badanych deklarujących poparcie dla tej partii.

25 proc. wyborców PiS opowiada się za reformą i wyborem nowego składu TK. 10 proc. chciałoby likwidacji Trybunału i zastąpienia go nową instytucją, a 4 proc. popiera dalsze działanie pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość.

Zupełnie inaczej rozkładają się odpowiedzi wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Aż 61 proc. z nich wskazuje na dalsze funkcjonowanie Trybunału pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość sejmową. Za reformą i wyborem składu od nowa opowiada się 21 proc. tej grupy.

Największymi zwolennikami reformy TK okazują się jednak wyborcy Konfederacji. Taką odpowiedź wskazało aż 64 proc. ankietowanych deklarujących poparcie dla tego ugrupowania. To najwyższy wynik spośród wszystkich przedstawionych w sondażu grup społeczno-politycznych.

Wśród wyborców Konfederacji 15 proc. opowiada się za pozostawieniem Trybunału pod kierownictwem Bogdana Święczkowskiego, a 10 proc. za kontynuacją jego działania pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecną większość.

Wyniki pokazują zatem, że preferencje partyjne silnie różnicują podejście do przyszłości Trybunału. Wyborcy PiS najczęściej wskazują na obecne kierownictwo TK, sympatycy KO – na rozwiązanie związane z sędziami wybranymi przez obecną większość, a zwolennicy Konfederacji zdecydowanie najczęściej opowiadają się za reformą i wyborem składu od nowa.

O co chodzi w awanturze o Trybunał Konstytucyjny? Wyjaśniamy genezę konfliktu Trwają protesty pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, prezes TK Bogdan Święczkowski mówi o „zamachu stanu”, a prezydent Karol Nawrocki odwołuje podróż do Senegalu i w środku nocy pojawia się przed instytucją. O co chodzi w całym tym zamieszaniu,…

Sondaż Opinia24 dla RMF FM

Sondaż Opinia24 został zrealizowany w dniach 2–4 listopada 2026 roku na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Badaniem objęto 1001 respondentów (N=1001). Badanie przeprowadzono techniką mieszaną (mixed-mode), łączącą wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI).