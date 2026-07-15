Nowy obowiązek przy zakupach od 2027 r. Sprzedawca może poprosić o PESEL

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Od 10 lipca 2027 r. w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. W praktyce oznacza to, że przy zakupach o wysokiej wartości sprzedawcy z wybranych branż będą musieli zweryfikować tożsamość klienta – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”. W Polsce może się to wiązać m.in. z koniecznością podania numeru PESEL.

Nowe regulacje nie obejmą codziennych zakupów – informuje cytowane medium. Obowiązek identyfikacji pojawi się, gdy pojedyncza lub powiązana transakcja osiągnie wartość 10 tys. euro. Wówczas przedsiębiorca będzie musiał potwierdzić tożsamość klienta i zebrać dane wymagane przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Kogo obejmą nowe obowiązki?

Nowe obowiązki obejmą przede wszystkim branże uznawane za szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy. Są to m.in. dealerzy samochodów, sprzedawcy biżuterii i luksusowych zegarków, galerie sztuki, domy aukcyjne, pośrednicy nieruchomości, część firm działających na rynku kryptowalut, platformy crowdfundingowe oraz wybrane instytucje finansowe i pożyczkowe.

Klienci mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości, podanie podstawowych danych osobowych, a w Polsce także numeru PESEL, jeśli będzie on wymagany przez krajowe przepisy. Sprzedawca będzie mógł również zapytać, czy klient działa we własnym imieniu, czy reprezentuje inną osobę lub firmę.

Nie tylko gotówka pod lupą

Istotną zmianą jest również to, że sposób płatności nie będzie miał znaczenia. Obowiązek weryfikacji będzie dotyczył zarówno płatności gotówką, jak i kartą czy przelewem bankowym, jeśli wartość transakcji przekroczy ustawowy próg.

Dodatkowo przepisy przewidują ostrzejsze zasady dla gotówki. Już przy okazjonalnych płatnościach gotówkowych o wartości co najmniej 3 tys. euro przedsiębiorca będzie musiał zweryfikować tożsamość klienta, nawet jeśli nie zostanie osiągnięty próg 10 tys. euro. Jednocześnie w całej UE zostanie wprowadzony limit płatności gotówkowych w relacjach z przedsiębiorcami wynoszący 10 tys. euro, przy czym poszczególne państwa będą mogły utrzymać niższe limity krajowe.

Celem nowych regulacji jest ujednolicenie zasad walki z praniem pieniędzy w całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska wskazuje, że dotychczasowe różnice między krajowymi systemami ułatwiały omijanie prawa.