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Orlen dostarczy Ukrainie gaz ziemny pochodzący z trzech ładunków LNG na podstawie nowego kontraktu z Naftogazem. Surowiec będzie pochodził z USA. Po regazyfikacji w terminalu LNG w Świnoujściu zostanie przesłany gazociągami do Ukrainy - zapowiedział w środę koncern.

Ciągłość dostaw gazu dla Ukrainy

Orlen podkreślił, że umowa zapewni ciągłość dostaw gazu na rynek ukraiński w pierwszym kwartale 2027 r. i ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Koncern wyjaśnił, że nowy kontrakt jest efektem porozumienia dotyczącego współpracy handlowej w obszarze gazu ziemnego i LNG, zawartego podczas tegorocznego szczytu Carpathian Eight Summit.

Dzięki stale rozwijanym kompetencjom handlowym, własnym jednostkom do transportu LNG oraz dostępowi do mocy regazyfikacyjnych możemy skutecznie wspierać Ukrainę w dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego – oświadczył wiceprezes Orlenu ds. operacyjnych Robert Soszyński. Jak ocenił, „to szczególnie ważne w obliczu rosnących zagrożeń dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej”.

Soszyński zwrócił uwagę, że działania koncernu wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne regionu, a jednocześnie przynoszą wymierne korzyści biznesowe. Dodał, że konkurencyjna oferta Orlenu stanowi solidną podstawę do dalszego rozwijania współpracy z Naftogazem i umacniania pozycji koncernu na rynkach międzynarodowych.

To partnerstwo, które łączy biznes z odpowiedzialnością za stabilność regionu - stwierdził wiceprezes Orlenu ds. operacyjnych, cytowany w komunikacie koncernu.

Orlen wypowiedział umowę z QatarEnergy na dostawy LNG Orlen wypowiedział jedną z dwóch umów długoterminowych na dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG zawartych z QatarEnergy. Powodem, jak wyjaśniono we wtorkowym komunikacie giełdowym koncernu, jest utrzymująca się siła wyższa, skutkująca brakiem dostaw.

Sergii Fedorenko, p.o. dyrektora generalnego Naftogazu, podkreślił, że strategiczne partnerstwo z Orlenem pozwala tam zabezpieczyć dostawy amerykańskiego LNG w pierwszym kwartale 2027 r. i dodatkowo zwiększyć odporność Ukrainy w okresach szczytowego zapotrzebowania na gaz zimą.

W obliczu trwających rosyjskich ataków, równolegle z działaniami na rzecz ochrony i odbudowy naszych obiektów, pracujemy nad zapewnieniem niezawodnych źródeł i dróg dostaw gazu - dodał Federenko.

Partnerstwo Orlenu i Naftogazu

Orlen przypomniał, że rozwija partnerstwo handlowe z Naftogazem od 2025 r. W tym czasie spółki zawarły pięć umów na dostawy ponad 600 mln metrów sześc. gazu pochodzącego z regazyfikacji amerykańskiego LNG sprowadzanego przez koncern do terminali w Świnoujściu i litewskiej Kłajpedzie.

Orlen podkreślił, że po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę w lutym 2022 r. uruchomił dostawy paliw, a następnie rozwijał ich transport koleją przez Polskę. Koncern zaznaczył, że regularne dostawy paliw wspierają stabilizację ukraińskiego rynku, na który trafiają też asfalty produkowane w Czechach przez spółkę Orlen Unipetrol.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

Naftogaz to największe państwowe przedsiębiorstwo sektora naftowo-gazowego na Ukrainie, prowadzące działalność od poszukiwań i wydobycia, przez transport i magazynowanie, po sprzedaż gazu i ropy. Spółka odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i należy tam do największych płatników podatków.