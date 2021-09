Szef MSZ Zbigniew Rau spotkał się wieczorem czasu lokalnego w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem w siedzibie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowa dotyczyła zbliżającego się przewodnictwa Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) – poinformował Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM.

Siergiej Ławrow / Russian Foreign Ministry\TASS / PAP/ITAR-TASS

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało, że tematyka rozmów związana była ze zbliżającym się polskim przewodnictwem w OBWE oraz debatą generalną Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ławrow powitał Raua przed wejściem do Sali, politycy podali sobie dłonie, a szef polskiej dyplomacji powiedział: Miło tu być.

Strona rosyjska podała z kolei, że główną uwagę przykładała do możliwości zwiększenia skuteczności Organizacji, by odnowić jej rolę jako platformy równoprawnego dialogu. Rosja wyraziła nadzieję, że polskie przewodnictwo przyczyni się do tego. Rosyjskie MSZ dodało, że rozmowy dotyczyły również innych kwestii w stosunkach polsko-rosyjskich, bez podawania szczegółów.

Rozmowy Raua i Ławrowa były pierwszym dwustronnym spotkaniem przedstawicieli Polski i Rosji na tym szczeblu od 2019 roku, kiedy w Helsinkach z Ławrowem spotkał się ówczesny szef dyplomacji Jacek Czaputowicz.

Przed spotkaniem z Ławrowem, Rau odbył m.in. rozmowy ze swoimi odpowiednikami z Armenii i Azerbejdżanu na temat konfliktu o Górski Karabach. Ławrow spotkał się z kolei z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.