Senat nie zgodził się w środę na odrzucenie w całości noweli o ochronie zwierząt, która m.in. wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. O odrzucenie ustawy wnioskowała komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

Senatorowie na sali obrad / Marcin Obara / PAP

Za odrzuceniem wniosku komisji rolnictwa głosowało 64 senatorów, za było 24, dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Senat odrzucił także w kolejnym głosowaniu wniosek Lewicy o przyjęcie noweli bez poprawek. Za wnioskiem głosowało dwóch senatorów, przeciwko 97, a jeden się wstrzymał.

Bunt PiS w Senacie. Komisja rolnictwa za odrzuceniem "Piątki Kaczyńskiego"

Za rekomendacją Senatowi odrzucenia noweli ustawy o ochronie zwierząt opowiedziała się w poniedziałek komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

Wniosek o odrzucenie nowelizacji złożył senator Ryszard Bober (PSL); poparło go dwóch Koalicji Obywatelskiej i wnioskodawca. Wnioskowi nie sprzeciwił się żaden z senatorów PiS, pięciu było za.

Przewodniczący komisji i senator PiS Jerzy Chróścikowski przedstawiając sprawozdanie mówił do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że zakaz uboju rytualnego to nie tylko miliardowe straty, ale i koszty wygaszenia całej branży: "Po co pieniądze z budżetu wydawać... Nieporozumienie w takim wielkim kryzysie".

Senatorom PiS nie podoba się też tworzenie nowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Argumentowali, że taką instytucję można wydzielić z weterynarii i nie ma potrzeby tworzenia nowej.