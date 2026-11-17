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Prokuratura Krajowa przekazała informację o nowych zatrzymaniach ws. afery Zondacrypto - upadłej giełdy kryptowalut. Chodzi o trzy osoby, których tożsamość na razie nie została ujawniona.

Obecnie w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności procesowe z udziałem zatrzymanych. Dalsze informacje jutro po zakończeniu czynności - przekazała na portalu X Prokuratura Krajowa.

Nie ujawniono, gdzie dokonano zatrzymań. Nie wiadomo też, czy w gronie zatrzymanych mogą być np. jakieś osoby publiczne.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2026 r. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r.

