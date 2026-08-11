Nowe urządzenia trafią do milionów Polaków. Zmienią sposób rozliczania prądu

RMF24

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy na 1 mld zł na zakup i montaż liczników zdalnego odczytu energii w gospodarstwach domowych i firmach w Polsce. NFOŚiGW sfinansuje instalację niemal 5 mln takich liczników.

W milionach polskich domów oraz firm zostaną zamontowane nowe urządzenia. Chodzi o licziki zdalnego odczytu energii. Realizację inwestycji zaplanowano do 2030 roku.

„W ramach programu Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna, NFOŚiGW finansuje zakup i montaż niemal 5 mln liczników dla gospodarstw domowych i firm. Dofinansowanie obejmuje: zakup liczników zdalnego odczytu - AMI - ich montaż, modernizację i dostosowanie infrastruktury do obsługi nowego systemu. Dotychczas NFOŚiGW podpisał umowy dotacyjne na łączną kwotę 1 mld zł, a realizację inwestycji zaplanowano do 2030 roku. Planowane jest podpisanie kolejnych umów” - poinformował NFOŚiGW w komunikacie.

Inwestycje te finansowane są ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Koniec z prognozami rachunków, tylko faktyczne zużycie

Fundusz wyjaśnił, że liczniki zdalnego odczytu na bieżąco rejestrują zużycie energii elektrycznej i automatycznie przekazują dane do operatora, dzięki czemu mieszkańcy i przedsiębiorcy rozliczani są za faktyczne zużycie energii, bez konieczności opierania rachunków na prognozach.

Ponadto użytkownicy mogą łatwo sprawdzać, ile energii zużywają w danym momencie, co ułatwia kontrolowanie wydatków, korzystać z taryf zależnych od pory dnia i wybierać najbardziej opłacalne rozwiązania. Ponadto takie liczniki pomagają właścicielom instalacji, takich jak fotowoltaika, monitorować ilość energii oddawanej do sieci.

Liczniki takie pozwalają również operatorom sieci elektroenergetycznych na szybsze wykrywanie awarii, ich dokładniejszą lokalizację oraz sprawniejsze przywracanie dostaw energii. Urządzenia usprawniają też obsługę klientów, m.in. przy zmianie taryfy czy sprzedawcy energii. Dostęp do takich danych na bieżąco pozwala też operatorom skuteczniej zarządzać siecią, monitorować jakość dostarczanej energii i lepiej planować rozwój infrastruktury.

NFOŚiGW zaznaczył też, że rozwój odnawialnych źródeł energii, modernizacja sieci elektroenergetycznej oraz budowa magazynów energii pozwalają tworzyć bezpieczny, nowoczesny i bardziej odporny system energetyczny.

Fundusz dodał, że dane z inteligentnych liczników będą trafiały do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który usprawni wymianę informacji między uczestnikami rynku oraz zarządzanie krajowym systemem elektroenergetycznym. W komunikacie przypomniano również, że zgodnie z prawem do lipca 2031 roku wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej w Polsce mają zostać wyposażeni w liczniki zdalnego odczytu połączone z CSIRE.

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