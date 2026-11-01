Nowe przepisy dla firm. Rejestracja działalności wyłącznie przez internet

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Od 1 listopada 2026 roku wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej można złożyć wyłącznie przez internet – przypomina Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To pierwszy etap szeroko zakrojonych zmian, które mają uprościć formalności i ułatwić prowadzenie własnej firmy.

Od dziś osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej muszą przygotować się na nowe zasady. Wniosek o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można złożyć już tylko przez internet. Resort rozwoju i technologii podkreśla, że to początek większych zmian w cyfryzacji usług dla przedsiębiorców.

„Od 1 listopada wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej w CEIDG będzie można złożyć wyłącznie przez internet. Wyjątek dotyczy osób niepełnoletnich zakładających działalność gospodarczą. To pierwszy etap szerszych zmian, których celem jest uproszczenie formalności i ułatwienie prowadzenia firmy” - przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Gdzie złożyć wniosek?

Nową firmę można założyć za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl, aplikacji mObywatel, a także wybranych banków i platform wspierających przedsiębiorców. Resort przypomina, że od kwietnia 2026 roku w aplikacji mObywatel działa usługa Firma, która umożliwia nie tylko rejestrację działalności, ale także jej zawieszenie, wznowienie czy sprawdzenie danych firmy.

„Od kwietnia 2026 r. w aplikacji mObywatel działa usługa Firma. Umożliwia ona nie tylko rejestrację działalności gospodarczej, ale także jej zawieszenie i wznowienie. Za pośrednictwem aplikacji możliwe jest także sprawdzenie danych firmy oraz pobranie zaświadczenia z CEIDG” - poinformowano w komunikacie resortu.

Dzięki połączeniu bazy CEIDG z innymi rejestrami publicznymi, część informacji będzie aktualizowana automatycznie, co ma dodatkowo odciążyć przedsiębiorców od zbędnych formalności.

Kolejny etap w 2028 roku

To jednak nie koniec zmian. Drugi etap cyfryzacji przewidziany jest na 2028 rok. „Kolejny etap cyfryzacji firm obejmie wszystkie pozostałe wnioski składane w CEIDG. Od 1 listopada 2028 r. wyłącznie przez internet będzie można nie tylko dokonać zmian we wpisie, ale także zawiesić, wznowić i zakończyć działalność gospodarczą” - wskazano w komunikacie.

Zmiany obejmą również spółki cywilne. Wprowadzona zostanie zasada „jednego okienka”, która pozwoli przedsiębiorcy na złożenie jednego, zintegrowanego wniosku zamiast przekazywania osobnych dokumentów do urzędu skarbowego, GUS i ZUS.