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Nowe poszukiwania ofiar zbrodni UPA. Świadek wskazała możliwe miejsce pochówku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (11:56)

Kolejny etap poszukiwań polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów ruszył w miejscowości Puźniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. Na miejscu są przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, eksperci z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i ukraińscy badacze.

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Nowe poszukiwania ofiar zbrodni UPA. Świadek wskazała możliwe miejsce pochówku
Uroczysty pogrzeb polskich ofiar rzezi wołyńskiej na terenie dawnej wsi Puźniki. 06.09.2025 r. (fot. Wojciech Olkuśnik) /East News

Celem misji jest poszukiwanie nieodkrytych dotąd miejsc pochówków Polaków zamordowanych w lutym 1945 roku – ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Podczas poprzednich ekspedycji odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. 

Jak mówił naszemu dziennikarzowi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja, pojawiły się nowe relacje świadków, między innymi 10-letniej wtedy mieszkanki Puźników, która widziała chowanie ofiar zbrodni. 

Dół, jak jej się wydaje, powinien być między kościołem a cmentarzem. To jest taki obszar, którego jeszcze nie przebadaliśmy. Zapamiętała wozy albo sanie z ludźmi na nich, które gdzieś tam jechały i zatrzymywały się właśnie między kościołem a cmentarzem – powiedział Dancewicz.

Ekipy otrzymały też zgodę władz wojskowych na wykonanie zobrazowania tego obszaru specjalnym urządzeniem elektronicznym, które ma pomóc w dalszych poszukiwaniach. Badacze będą w Puźnikach do 10 listopada.

Zbrodnia na Polakach z Puźników

Puźniki to dawna polska wieś w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie.

W nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Szare Wilki.

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, informując w środę o rozpoczęciu nowych prac poszukiwawczych, przekazał, że w czerwcu 1945 roku ocalałych mieszkańców Puźnik przesiedlono do Polski, do miejscowości Niemysłowice i Ratowice. W 1949 roku władze radzieckie zlikwidowały wieś. Teren dawnej wsi Puźniki pozostawał następnie niezamieszkany i stopniowo zarastał lasem.

Szczątki co najmniej 42 osób znalezione na starym polskim cmentarzu w Puźnikach wiosną ubiegłego roku pochowano w Puźnikach 6 września 2025 r.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina zbrodnia wołyńska

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