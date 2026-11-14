Nowe paliwo na stacjach w Polsce. Od 16 listopada obowiązuje ważna zmiana dla kierowców

RMF24

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Na stacjach benzynowych w całej Polsce zaczynają pojawiać się zimowe odmiany paliw. To czas, gdy letnie i przejściowe mieszanki powoli odchodzą w zapomnienie, a do baków naszych aut trafia specjalne paliwo przystosowane do trudnych, zimowych warunków.

Zimowa benzyna powinna trafić na stacje już od 1 listopada i pozostanie dostępna do końca lutego. Zimowy diesel natomiast oficjalnie pojawi się na dystrybutorach 16 listopada.

W rzeczywistości sieci paliwowe przygotowują się nieco wcześniej, więc zimowe mieszanki mogą być dostępne już kilka dni przed oficjalnym terminem. Cały ten system dostosowań jest ściśle powiązany z przepisami oraz kalendarzem zmian sezonowych.

Czym różni się paliwo zimowe od letniego i przejściowego?

Największe różnice dotyczą oleju napędowego. Kluczowym parametrem jest tutaj tzw. temperatura blokowania zimnego filtra paliwa (CFPP). Dla letniej wersji diesla to 0°C, dla przejściowej -10°C, a zimowa wersja musi wytrzymać nawet -20°C. Istnieją też specjalne, arktyczne wersje diesla, odporne aż do -32°C.

Zimowe paliwo jest wzbogacane o dodatki, które zapobiegają wytrącaniu się parafiny, co mogłoby prowadzić do problemów z odpaleniem auta.

W przypadku benzyny główną rolę odgrywają parametry destylacji i prężności par, co wpływa na sprawność silnika przy niskich temperaturach.

Jak przygotować samochód na zimowe warunki?

Najważniejsze zalecenie dla kierowców: wyjeździć letnie paliwo i możliwie szybko zatankować zbiornik zimowym. Szczególnie dotyczy to właścicieli aut z silnikami Diesla, bo właśnie to paliwo jest bardziej wrażliwe na niską temperaturę.

Jeśli już pojawią się pierwsze mrozy i nie uda się zatankować zimowego paliwa na czas, można ratować sytuację specjalnym dodatkiem – tzw. depresatorem. Pozwoli on utrzymać płynność oleju napędowego w trudnych warunkach.

Eksperci radzą też, by zimą nie jeździć na rezerwie – niski poziom paliwa w baku to ryzyko kondensacji pary wodnej, powstawania kryształków lodu i w efekcie – problemów z uruchomieniem auta.

Zmienny skład autogazu i rosnące ceny

Zmiana pory roku oznacza też inne proporcje w składzie autogazu. W zimowych miesiącach rośnie udział propanu, który lepiej sprawdza się w niskiej temperaturze, co przekłada się jednak na wzrost ceny tego paliwa.

Kierowcy już z pewnością zauważyli, że tzw. błękitne paliwo podrożało o kilkadziesiąt groszy za litr.

Starzenie się paliwa – problem, o którym zapominamy

Obecność biokomponentów w paliwie sprawia, że zmieszane jesienią i zimą płyny szybciej się rozwarstwiają.

Stare paliwo w baku to ryzyko uszkodzeń układu wtryskowego, pompy paliwa, a nawet korozji w metalowym zbiorniku czy zatykania się filtra. Mniej jeżdżący kierowcy powinni pamiętać, że regularne przejażdżki i uzupełnianie paliwa pomagają uniknąć problemów.

Jeśli diesel zgęstnieje i nie da się uruchomić samochodu, jedynym wyjściem może być odholowanie do ciepłego garażu. Po ogrzaniu paliwa i wymianie filtra sytuacja wróci do normy – jednak to już ostateczność, której lepiej uniknąć.