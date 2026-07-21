Nowe ogłoszenie o pracę co dwie minuty. Szkolna zapaść kadrowa

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Dramatyczne braki kadrowe w szkołach. Jak wynika z danych przekazanych „Dziennikowi Gazecie Prawnej” przez kuratoria oświaty, w połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli było ponad 20 tys. ogłoszeń. Dyrektorzy szkół wystąpili łącznie z ponad 49 tys. wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.

W połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli było ponad 20 tys. ogłoszeń, zdj. ilustracyjne ArtPhoto21

W połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli było ponad 20 tys. ogłoszeń, zdj. ilustracyjne ArtPhoto21 / Shutterstock

„Tylko od początku lipca dyrektorzy opublikowali blisko 11 tys. nowych ofert. Oznacza to, że niezależnie od pory dnia, czy dnia tygodnia, nowe ogłoszenie pojawiało się średnio co dwie minuty” - informuje„DGP”.

Z danych przekazanych gazecie przez kuratoria oświaty wynika, że najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim (4206), małopolskim (2464), dolnośląskim (1696) oraz śląskim (1660).

„Na drugim biegunie znajduje się województwo świętokrzyskie z ofertami pracy dla 419 nauczycieli i kujawsko-pomorskie (555). Jednak nawet w regionach o teoretycznie mniejszej liczbie wolnych etatów dyrektorzy mają ogromne trudności ze skompletowaniem kadry przed nadchodzącym rokiem szkolnym” - pisze „DGP”.

Według gazety dyrektorzy szkół masowo sięgają po nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. „Na podstawie zestawień z 13 województw dyrektorzy wystąpili łącznie z 49 261 wnioskami o zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji. Kuratorzy wydali 37 873 zgody” - informuje „DGP”.