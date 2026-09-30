Nowe monety wejdą do obiegu. Nominały to 10 zł i 200 zł

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Dwie wyjątkowe monety kolekcjonerskie trafią do obiegu już 2 października. Wydane z okazji 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie numizmaty to srebrna moneta o nominale 10 zł oraz złota o nominale 200 zł. Zachwycają nie tylko kunsztem wykonania, ale i bogactwem symboliki nawiązującej do historii oraz architektury uczelni.

Hołd dla tradycji i innowacji

Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł stanowi połączenie nowoczesnego designu z upamiętnieniem Szkoły Głównej Handlowej. Na awersie numizmatu widnieje specjalne logo, przygotowane przez uczelnię z okazji jubileuszu 120-lecia. Motyw ten został wpisany w geometryczne linie, które nawiązują do fasady jednego z najbardziej charakterystycznych budynków uczelni – tzw. budynku S, mieszczącego się przy ul. Stefana Batorego 8 w Warszawie.

Awers srebrnej monety „120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”/fot. Narodowy Bank Polski / materiały prasowe

Rewers monety prezentuje fragment tej właśnie fasady, podkreślając znaczenie Centrum Przestrzeni Innowacyjnej, które mieści się w tym gmachu. W elementy graficzne wkomponowano także daty roczne działalności uczelni.

Srebrna moneta ma średnicę 32 mm i waży 14,14 g; jest też selektywnie złocona. Jej nakład wyniesie do 8000 egzemplarzy, a cena emisyjna ustalona została na 360 zł.

Rewers srebrnej monety „120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”/fot. Narodowy Bank Polski / materiały prasowe

Złota moneta – portret założyciela i zabytkowa architektura

Złota moneta o nominale 200 zł to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i miłośników historii polskiej nauki. Awers numizmatu zdobi fragment elewacji budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy Al. Niepodległości 128. Wkomponowano w niego także jubileuszowe logo uczelni.

Awers złotej monety „120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”/fot. Narodowy Bank Polski / materiały prasowe

Największą ozdobą rewersu jest wizerunek Augusta Zielińskiego – założyciela placówki, który w 1906 roku powołał do życia Prywatne Kursy Handlowe Męskie, dając początek dzisiejszej SGH. Tło stanowi fragment wnętrza auli w odbudowanym po wojnie i wpisanym do rejestru zabytków budynku A przy ul. Rakowieckiej 24.

Złota moneta została wybita ze złota (Au 999,9/1000). Ma średnicę 27 mm i masę 15,55 g. Nakład numizmatu to 1200 sztuk, a cena emisyjna wynosi 9700 zł.

Rewers złotej monety „120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”/fot. Narodowy Bank Polski / materiały prasowe

120 lat tradycji Szkoły Głównej Handlowej

Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest związana z rozwojem polskiej nauki ekonomicznej i przemianami społecznymi w kraju. Uczelnia rozpoczęła działalność w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie, założone przez Augusta Zielińskiego. W 1915 roku placówka została przekształcona w Wyższą Szkołę Handlową, by w 1933 roku, więc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przyjąć nazwę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Już w 1924 roku uczelnia uzyskała pełnię praw akademickich.

Okres II wojny światowej przyniósł czas konspiracyjnego nauczania i walki o zachowanie cennego księgozbioru. Z kolei po wojnie, w 1949 roku, uczelnia została upaństwowiona i przemianowana na Szkołę Główną Planowania i Statystyki. Dopiero przełom lat 80. i 90. XX wieku pozwolił na powrót do historycznej nazwy oraz wdrożenie szeroko zakrojonych reform organizacyjnych i programowych. W tym czasie powstała też nowa struktura uczelni, oparta na pięciu kolegiach.

Jednym z największych osiągnięć Szkoły Głównej Handlowej jest zdobycie tzw. potrójnej korony, czyli trzech najbardziej prestiżowych, międzynarodowych akredytacji dla uczelni biznesowych: AMBA (2016), EQUIS (2021) oraz AACSB (2025). Dzięki temu SGH znalazła się w elitarnym gronie najlepszych uczelni na świecie.

Numizmatyka w służbie historii

Wprowadzenie do obiegu monet kolekcjonerskich z okazji 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie to nie tylko wyraz uznania dla dorobku uczelni, ale także cenna pamiątka dla wszystkich pasjonatów historii i polskiej nauki.

Monety te, dzięki starannie dobranym motywom i wysokiej jakości wykonania, z pewnością zajmą szczególne miejsce w kolekcjach numizmatyków oraz w sercach absolwentów i sympatyków SGH.

Źródło: Katalog monet Narodowego Banku Polskiego, nbp.pl