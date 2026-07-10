Nowe miasta w Polsce. Rząd szykuje duże zmiany

Zgodnie z projektem rozporządzenia, od 2027 roku status miasta otrzymają:
- Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie, Żołynia (woj. podkarpackie),
- Bakałarzewo, Filipów, Mielnik (woj. podlaskie),
- Kazimierz Biskupi, Kobyla Góra (woj. wielkopolskie),
- Choceń (woj. kujawsko-pomorskie),
- Milejów (woj. lubelskie),
- Rzekuń (woj. mazowieckie).
Zmiany granic gmin i miast
Projekt przewiduje także siedem zmian dotyczących granic gmin, m.in. w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, śląskim i zachodniopomorskim. Zmiany obejmą m.in. gminy Dobrcz i Koronowo, Lniano i Drzycim, Firlej i Michów, Szprotawa i Małomice, Stary Sącz i Nowy Sącz, Rybnik i Czerwionka-Leszczyny oraz Mielno i Sianów.
Zmiany granic miast dotyczą Strzelna, Strzelec Krajeńskich, Starego Sącza, Baranowa Sandomierskiego, Zalewa, Biskupca oraz Mielna.
Zmiana nazwy gminy i kolejne korekty od 2028 roku
Resort planuje również zmianę nazwy gminy Chełm na Pokrówka (woj. lubelskie) od 2027 roku. Z kolei od 1 stycznia 2028 roku zmiany granic obejmą także miasto Żory i gminę Suszec (woj. śląskie) oraz gminy Kalisz Pomorski i Ińsko (woj. zachodniopomorskie).
Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od ich złożenia, nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego planowaną zmianę. Zgoda samorządów jest ważnym argumentem, ale nie jest warunkiem koniecznym – Rada Ministrów nie jest związana opinią lokalnych władz ani wynikami konsultacji społecznych.