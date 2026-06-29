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Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że w połowie lipca zostanie wprowadzona nowa legitymacja ZUS dedykowana emerytom i rencistom. Zmiany te jednak nie powodują, że ci, którzy korzystają z wyrobionych wcześniej tego typu dokumentów, muszą nabyć nową legitymację. Nie ma bowiem takiego obowiązku.

Z dniem 12 lipca 2026 roku, pojawi się nowa legitymacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która będzie poświęcona emerytom oraz rencistom.

Jak podkreśla ZUS, z perspektywy osób, które posiadają już zusowską legitymację, stosunkowo niewiele się zmieni. Wymiana legitymacji nie jest bowiem obowiązkowa. Okazuje się, że wyrobienie nowej karty ma dotyczyć głównie osób, których dotychczasowa karta została uszkodzona.

Co zrobić, by wyrobić plastikową legitymację ZUS?

Ale i w tym przypadku nie ma obowiązku jej wyrobienia. Wynika to ze zmian, jakie zostały wprowadzone kilka lat temu. Plastikowa legitymacja ZUS - dedykowana emerytom i rencistom - jest wydawana na wniosek od 2023 roku. By ją nabyć, należy złożyć wniosek ERL. Można to zrobić w każdym najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Standardowy okres oczekiwania na decyzję wynosi miesiąc.

Co ważne, taki dokument jest automatycznie generowany w momencie, gdy urząd przyzna emeryturę, rentę, czy też nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Karta jest też dostępna w rządowej aplikacji mObywatel.

Zniżki na komunikację miejską. Nie wszędzie wynoszą tyle samo

Zarówno emerytom, jak i rencistom przysługują zniżki w wysokości 37 procent na przejazdy. Mogą skorzystać z tej opcji dwa razy w ciągu roku. Chodzi o przejazdy na podstawie biletów jednorazowych w krajowych pociągach pasażerskich.

Przysługują im także zniżki na przejazdy komunikacją miejską. W tym przypadku jednak wysokość zniżki zależy od decyzji lokalnego samorządu, więc niekiedy mogą pojawiać się różnice względem poszczególnych miast.