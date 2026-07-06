11 nowych fotoradarów i OPP. Sprawdź, gdzie już „łowią” kierowców

RMF24

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) uruchomiło 11 nowych fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Obejmują one zarówno krótkie odcinki, jak i wielokilometrowe fragmenty. Mamy listę.

W jeden dzień CANARD uruchomiło 11 nowych fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Oto one:

Fotoradar w m. Głogów Małopolski w woj. podkarpackim na DK9. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 50 km na godz.

w woj. podkarpackim na DK9. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 50 km na godz. Fotoradar w m. Cmolas w woj. podkarpackim na DK9. Ograniczenie prędkości wynosi 50 km na godz.

w woj. podkarpackim na DK9. Ograniczenie prędkości wynosi 50 km na godz. OPP na A1 Zabrze Północ — Zabrze Zachód w woj. śląskim. To 4,2 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz.

w woj. śląskim. To 4,2 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz. OPP na A1 Piotrków Trybunalski Południe — Dąbrowa w woj. łódzkim. To 19 km. Ograniczenie dla osobówek wynosi 140 km na godz.

w woj. łódzkim. To 19 km. Ograniczenie dla osobówek wynosi 140 km na godz. OPP na DK81 Ochaby Małe — Skoczów woj. śląskim. To 3,2 km. Ograniczenie prędkości wynosi 70 km na godz.

woj. śląskim. To 3,2 km. Ograniczenie prędkości wynosi 70 km na godz. OPP na A4 Łagiewniki — Kraków Wieliczka w woj. małopolskim. To 3,9 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz.

w woj. małopolskim. To 3,9 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz. OPP na A1 Kutno Wschód — Piątek w woj. łódzkim. To 18 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz.

w woj. łódzkim. To 18 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz. OPP na S8 Kołaki — Mężenin w woj. podlaskim. To 10,1 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 120 km na godz.

w woj. podlaskim. To 10,1 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 120 km na godz. OPP na S6 Gdańsk Lotnisko — Park Gdańsk w woj. pomorskim. To 3,8 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz.

w woj. pomorskim. To 3,8 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz. OPP na S5 Poznań Zachód — Stęszew w woj. wielkopolskim. To 9 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 120 km na godz.

w woj. wielkopolskim. To 9 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 120 km na godz. OPP na A1 Mykanów — Radomsko w woj. śląskim i łódzkim. To 19 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz.

Czerwiec pod znakiem kontroli. Lista nowych OPP i fotoradarów jest dłuższa

Oprócz wspomnianych wyżej fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości uruchomiono ponadto w czerwcu:

OPP na S6 Matarnia — Owczarnia w woj. pomorskim. To 3,4 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz.

w woj. pomorskim. To 3,4 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz. OPP na S7 Nowy Dwór Gdański — Dworek w woj. pomorskim. To 9,1 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz.

w woj. pomorskim. To 9,1 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz. OPP na S7 Barcza — Kielce Północ w woj. świętokrzyskim. To 2,5 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz.

w woj. świętokrzyskim. To 2,5 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz. OPP na S5 Zbrachlin — Trzeciewiec w woj. kujawsko-pomorskim. To 6,8 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz.

w woj. kujawsko-pomorskim. To 6,8 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz. OPP na S7 Rączki — Tatary w woj. warmińsko-mazurskim. To 11,3 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz.

w woj. warmińsko-mazurskim. To 11,3 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz. OPP na A1 Kamieńsko — Stobiecko Szlacheckie w woj. łódzkim. To 12,8 km w kierunku Łodzi i 13,6 km w kierunku Częstochowy. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz.

w woj. łódzkim. To 12,8 km w kierunku Łodzi i 13,6 km w kierunku Częstochowy. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 140 km na godz. OPP na S17 Chrząchówek — Markuszów w woj. lubelskim. To 10,3 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz.

w woj. lubelskim. To 10,3 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek wynosi 120 km na godz. OPP na DK28 w Rabce-Zdró j w woj. małopolskim. To 2,7 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 50 km na godz.

j w woj. małopolskim. To 2,7 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 50 km na godz. Fotoradar w m. Mokre w woj. kujawsko-pomorskim. Dozwolona prędkość to 50 km na godz.

w woj. kujawsko-pomorskim. Dozwolona prędkość to 50 km na godz. Fotoradar w m. Zegrze w woj. mazowieckim na DK61. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 50 km na godz.

w woj. mazowieckim na DK61. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 50 km na godz. OPP na S19 Lublin Węglin — Lublin w woj. lubelskim. To 7,5 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 120 km na godz.

w woj. lubelskim. To 7,5 km. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 120 km na godz. Fotoradar w Rzeszowie na ul. Krakowskiej. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 50 km na godz.

na ul. Krakowskiej. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 50 km na godz. Fotoradar w m. m. Błonie-Wieś w woj. mazowieckim na DK92. Ograniczenie prędkości dla osobówek to 50 km na godz.

Mandaty w 2026 roku – bez zmian na wakacje

Na sezon wakacyjny 2026 nie wprowadzono zmian w taryfikatorze mandatów za przekroczenie prędkości. Wciąż obowiązują dotychczasowe stawki:

do 10 km/h – 50 zł i 1 punkt karny

11–15 km/h – 100 zł i 2 pkt

16–20 km/h – 200 zł i 3 pkt

21–25 km/h – 300 zł i 5 pkt

26–30 km/h – 400 zł i 7 pkt

31–40 km/h – 800 zł / 1600 zł i 9 pkt

41–50 km/h – 1000 zł / 2000 zł i 11 pkt

51–60 km/h – 1500 zł / 3000 zł i 13 pkt

61–70 km/h – 2000 zł / 4000 zł i 14 pkt

powyżej 71 km/h – 2500 zł / 5000 zł i 15 pkt

Coraz gęstsza sieć kontroli prędkości

Jak wynika z danych CANARD, ostatnie tygodnie przyniosły znaczące rozszerzenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości pojawiły się zarówno na drogach ekspresowych i autostradach, jak i w miejscowościach, gdzie obowiązują ograniczenia do 50 km/h.

Dla kierowców oznacza to jedno – coraz trudniej będzie uniknąć kontroli prędkości, szczególnie na najważniejszych trasach tranzytowych w kraju.