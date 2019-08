To załoga ujawniła przemycaną na masowcu UBC Savannah kokainę i sama zawiadomiła o tym meksykańską policję. Mimo to, po czterech dniach od kontroli na statku, meksykańskie służby zdecydowały o aresztowaniu jej 22 członków. To nowe informacje w sprawie wydarzeń, do których doszło pod koniec lipca. Wśród aresztowanych są trzej Polacy, którzy mimo że nie usłyszeli formalnych zarzutów - nadal przebywają w meksykańskim areszcie.

REKLAMA