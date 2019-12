Prokuratura poinformowała, że udowodniono związek pomiędzy wybuchem gazu w Szczyrku a pracami budowlanymi prowadzonymi pod ulicą. W wyniku eksplozji i zawalenia się domu zginęło osiem osób, w tym czworo dzieci.

Zdjęcie z miejsca eksplozji w Szczyrku / slaska.policja.gov.pl /



Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec podała, że podczas oględzin prowadzonych w weekend zostało ujawnione miejsce przerwania gazociągu. Prokuratura nie chce ujawniać tego miejsca , ponieważ mogłoby to zaszkodzić dobru śledztwa.



To ustalenie potwierdza nasze domniemanie, że pomiędzy wybuchem w budynku a pracami prowadzonymi pod ulicą Leszczyńską w Szczyrku istnieje związek"- powiedziała prokurator. To domniemanie - bo w istocie było to tylko domniemanie - stało się zatem faktem - dodała.



Oględziny miejscu tragedii cały czas trwają. Są trudne z uwagi na pokrycie terenu gruzem, który musi być sukcesywnie usuwany.

"Muszę przekazać, że jest konieczna identyfikacja"



Musimy w tej chwili uzyskać ekspertyzy i opinię tych biegłych, którzy uczestniczyli w oględzinach. Są to biegli z zakresu fizykochemii, geologii, geodezji, budownictwa i, oczywiście, gazownictwa - wyjaśniła procurator Michulec. Śledczy oczekują ponadto na wyniki sekcji zabitych w wybuchu. Przeprowadzane są w poniedziałek i będą we wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach.



Michulec poinformowała, że zgoda na pochówek ofiar możliwa będzie po ustaleniu ich tożsamości. Bez wnikania w szczegóły muszę przekazać, że jest konieczna identyfikacja - dodała.



Zgodnie z zapewnieniem biegłych w ciągu dwóch-trzech dni od pobrania materiału porównawczego, genetycznego, zostanie wydana opinia ustalająca tożsamość tych osób - zapowiedziała prokurator.