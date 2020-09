Zakończyła się gruntowna przebudowa bloku porodowego szpitalu im Stefana Żeromskiego w Krakowie. Przyszłe mamy będą mogły teraz rodzić w zupełnie innych, bardzo nowoczesnych i komfortowych warunkach. To ostatni etap modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitalu. Przebudowa bloku porodowego trwała od kwietnia tego roku, całkowity jej koszt wyniósł ponad pół miliona złotych.

Zdjęcia ilustracyjne / Pixabay

Wystroje sal w klimacie pór roku, ciepłe światło i piękne dodatki - to tylko najbardziej widoczne efekty remontu porodówki w "Żeromskim". Metamorfoza estetyczna to jednak nie wszystko. Znacząco zmieniła się także infrastruktura: wszystkie sale porodowe mają osobną łazienkę. Pacjentka w każdej chwili może skorzystać z prysznica w celu łagodzenia bólu, w jednej z sal jest także wanna do immersji wodnej.

Nowa jest cała aparatura medyczna schowana pod przyjaznymi panelami, sprzęt oraz meble: m.in. superfunkcjonalne łóżka, szafki, stołeczki, fotele, stanowisko do wypełnienia dokumentacji, kącik noworodka.

Położne zadbały o to, aby umożliwić pacjentkom poród aktywny i poród w pozycjach wertykalnych, dlatego na salach nie zabrakło szarf porodowych, drabinek, worków sako, piłek, mat. Nie zapomniano także o tatusiach, dla których przygotowano stoliki i fotele, gdzie mogą usiąść i oczekiwać na dziecko.

Akcesoria do kangurowania, koszule porodowe, radio, dekoracje, świeczki, obrazy, kocyki, poduszki, otulacze, ręczniki - dodatków i gadżetów dla każdej rodzącej kobiety i jej maluszka co nie miara. Położne osobiście zaangażowały się w pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na ich zakup. To będzie najpiękniejsza porodówka w Małopolsce - przekonuje Anna Battek, położna z bloku porodowego. Zależało nam na stworzeniu domowej przytulnej atmosfery. Przecież kobiety przeżywają tu z nami najważniejsze chwile swojego życia - dodaje.

Małgorzata Piątkowska - Kowalska, pielęgniarka oddziałowa na Ginekologii i Położnictwie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie dodaje, że do tej pory na oddziale, który wygrywał ogólnopolskie akcje "Obywatel mama", "Rodzić po ludzku", brakowało nowoczesnych i komfortowych sal. Ale po remoncie - od marca 2019 r. na oddziale jest pięknie i nowocześnie, wreszcie i na salach porodowych kobiety będą się czuły godnie i szczęśliwie - podkreśla pielęgniarka oddziałowa.

Oddział ginekologiczno-położniczy w "Żeromskim" działa ponad 60 lat. Od początku jego istnienia przyszło na świat ponad 175 tys. dzieci. Aktualnie rocznie przychodzi na świat tu ponad 2,5 tys. dzieci. Jest to jedna z największych liczb porodów w całym regionie.