Nowa lista leków refundowanych od 1 października 2026. Ponad 300 leków taniej, ale są też podwyżki

Nowa lista leków refundowanych zacznie obowiązywać od 1 października 2026 roku. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że na liście znalazły się terapie odpowiadające na potrzeby pacjentów z najpoważniejszymi schorzeniami.
Substancje, które zostały objęte refundacją, dotyczą przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale w zestawieniu znalazły się też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy – wyliczała na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej Kacperczyk.
Wśród nowych leków znalazły się m.in. adalimumab (na reumatoidalne zapalenie stawów), seleksypag (na tętnicze nadciśnienie płucne) oraz leki przeciwdepresyjne. Refundacja obejmie 18 nowych cząsteczko-wskazań oraz rozszerzenie dotychczasowych wskazań dla sześciu kolejnych terapii.
Priorytet: onkologia i choroby rzadkie
W najnowszym wykazie pojawiły się m.in. nowe terapie dla pacjentów z rakiem płuca, żołądka, przełyku i jelita grubego. W raku nerki wprowadzono terapię skojarzoną pembrolizumab z aksytynibem, a w leczeniu nowotworów żołądka, przełyku i jelita grubego – enkorafenik i cetuksymab.
Ważną nowością jest także refundacja pierwszego leku na dystrofię mięśniową Duchenne’a (wamorolon), wyższe dawkowanie nusinersenu w SMA oraz nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów z mukowiscydozą.
Po raz pierwszy refundacją objęto terapię celowaną zespołu von Hippla-Lindau – rzadkiej choroby genetycznej zwiększającej ryzyko rozwoju licznych guzów.
W tym roku objęliśmy refundacją 90 nowych terapii, w tym 46 onkologicznych – podsumowała Katarzyna Kacperczyk.
Które leki drożeją, a które tanieją?
Za 312 leków pacjenci zapłacą mniej - od symbolicznego grosza do nawet 212,80 zł za opakowanie. Obniżki obejmą m.in. leki z rywaroksabanem (na zakrzepicę i zatorowość płucną), folitropinę deltę (na niepłodność) oraz denosumab (na osteoporozę).
Niestety, nie wszystkie zmiany będą korzystne dla pacjentów. Za 155 leków od października trzeba będzie zapłacić więcej – podwyżki sięgną nawet 177,44 zł za opakowanie. Najwyższa dotyczy ikatybantu, stosowanego w leczeniu ostrych napadów obrzęku naczynioruchowego. Drożeją także niektóre leki z brywaracetamem (na padaczkę), denosumabem (na osteoporozę) oraz metylfenidatem (na ADHD).