Nowa lista leków refundowanych od 1 października 2026. Ponad 300 leków taniej, ale są też podwyżki

RMF24

Od 1 października 2026 roku pacjentów czekają istotne zmiany w aptekach. Na nowej liście refundacyjnej pojawi się 24 nowych terapii, w tym aż 13 onkologicznych i 11 nieonkologicznych. Osiem z nich przeznaczonych jest dla osób z chorobami rzadkimi. Resort zdrowia zapowiada również obniżki cen dla ponad 300 leków.

Nowa lista leków refundowanych zacznie obowiązywać od 1 października 2026 roku. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że na liście znalazły się terapie odpowiadające na potrzeby pacjentów z najpoważniejszymi schorzeniami.

Substancje, które zostały objęte refundacją, dotyczą przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale w zestawieniu znalazły się też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy – wyliczała na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej Kacperczyk.

Wśród nowych leków znalazły się m.in. adalimumab (na reumatoidalne zapalenie stawów), seleksypag (na tętnicze nadciśnienie płucne) oraz leki przeciwdepresyjne. Refundacja obejmie 18 nowych cząsteczko-wskazań oraz rozszerzenie dotychczasowych wskazań dla sześciu kolejnych terapii.

„Pierwsza taka sytuacja na świecie”. Badania przesiewowe wykryły SMA u dwóch śląskich trojaczków „Zgodnie z moją wiedzą jest to pierwsza taka sytuacja na świecie” – tak prof. Ilona Kopyta z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach mówi o dwóch chłopcach z trojaczków urodzonych niemal pięć miesięcy temu na Śląsku. Podczas badań…

Priorytet: onkologia i choroby rzadkie

W najnowszym wykazie pojawiły się m.in. nowe terapie dla pacjentów z rakiem płuca, żołądka, przełyku i jelita grubego. W raku nerki wprowadzono terapię skojarzoną pembrolizumab z aksytynibem, a w leczeniu nowotworów żołądka, przełyku i jelita grubego – enkorafenik i cetuksymab.

Ważną nowością jest także refundacja pierwszego leku na dystrofię mięśniową Duchenne’a (wamorolon), wyższe dawkowanie nusinersenu w SMA oraz nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów z mukowiscydozą.

Po raz pierwszy refundacją objęto terapię celowaną zespołu von Hippla-Lindau – rzadkiej choroby genetycznej zwiększającej ryzyko rozwoju licznych guzów.

W tym roku objęliśmy refundacją 90 nowych terapii, w tym 46 onkologicznych – podsumowała Katarzyna Kacperczyk.

Które leki drożeją, a które tanieją?

Za 312 leków pacjenci zapłacą mniej - od symbolicznego grosza do nawet 212,80 zł za opakowanie. Obniżki obejmą m.in. leki z rywaroksabanem (na zakrzepicę i zatorowość płucną), folitropinę deltę (na niepłodność) oraz denosumab (na osteoporozę).

Niestety, nie wszystkie zmiany będą korzystne dla pacjentów. Za 155 leków od października trzeba będzie zapłacić więcej – podwyżki sięgną nawet 177,44 zł za opakowanie. Najwyższa dotyczy ikatybantu, stosowanego w leczeniu ostrych napadów obrzęku naczynioruchowego. Drożeją także niektóre leki z brywaracetamem (na padaczkę), denosumabem (na osteoporozę) oraz metylfenidatem (na ADHD).