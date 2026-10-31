Nocne wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prezydent Nawrocki wydał oświadczenie

Nocne wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym W nocy z 30 na 31 października pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego doszło do dramatycznych wydarzeń, które wywołały szerokie poruszenie wśród opinii publicznej i polityków. Według oświadczenia prezydenta Karola Nawrockiego, miało miejsce naruszenie porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz siłowe przejęcie konstytucyjnego organu państwa. Sytuacja eskalowała, gdy na teren Trybunału skierowano siły przymusu, co prezydent uznał za działanie nielegalne. Oświadczenie zostało opublikowane na platformie X przez Kancelarię Prezydenta RP, a wcześniej odczytał je przed budynkiem Trybunału szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Zobacz wpis na X

Reakcja prezydenta i konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Prezydent Nawrocki poinformował, że odbył konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, Zbigniewem Kapińskim. Obaj zgodnie uznali, że działania podejmowane przez osoby uzurpujące sobie władzę w Trybunale Konstytucyjnym są nielegalne. Prezydent podkreślił, że nie uznaje tych działań za zgodne z prawem i wezwał do natychmiastowego przywrócenia porządku prawnego. W swoim oświadczeniu prezydent zaznaczył również, że umożliwił wejście do Trybunału legalnie urzędującemu wiceprezesowi Trybunału Konstytucyjnego, sędziemu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Ten krok miał na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu w zgodzie z obowiązującym prawem. Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zawieszenie prezesa, protesty i szarpanina z prezydentem W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…