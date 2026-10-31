Nocne wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prezydent Nawrocki wydał oświadczenie

Nocne wydarzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym
W nocy z 30 na 31 października pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego doszło do dramatycznych wydarzeń, które wywołały szerokie poruszenie wśród opinii publicznej i polityków. Według oświadczenia prezydenta Karola Nawrockiego, miało miejsce naruszenie porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz siłowe przejęcie konstytucyjnego organu państwa.
Sytuacja eskalowała, gdy na teren Trybunału skierowano siły przymusu, co prezydent uznał za działanie nielegalne. Oświadczenie zostało opublikowane na platformie X przez Kancelarię Prezydenta RP, a wcześniej odczytał je przed budynkiem Trybunału szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
Reakcja prezydenta i konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego
Prezydent Nawrocki poinformował, że odbył konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, Zbigniewem Kapińskim. Obaj zgodnie uznali, że działania podejmowane przez osoby uzurpujące sobie władzę w Trybunale Konstytucyjnym są nielegalne. Prezydent podkreślił, że nie uznaje tych działań za zgodne z prawem i wezwał do natychmiastowego przywrócenia porządku prawnego.
W swoim oświadczeniu prezydent zaznaczył również, że umożliwił wejście do Trybunału legalnie urzędującemu wiceprezesowi Trybunału Konstytucyjnego, sędziemu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Ten krok miał na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organu w zgodzie z obowiązującym prawem.
Pilne konsultacje polityczne i apel o stabilizację sytuacji
W związku z zaistniałą sytuacją i zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, prezydent Karol Nawrocki zwołał na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych. Celem tych rozmów ma być doprowadzenie do stabilizacji sytuacji politycznej oraz przywrócenie porządku konstytucyjnego.
Prezydent podziękował również wszystkim osobom zgromadzonym pod Trybunałem Konstytucyjnym, które – jak podkreślił – „stają w obronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.