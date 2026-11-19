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Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nowe przepisy oznaczają ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu nocą, a także koniec promocji i rabatów na napoje procentowe. Co dokładnie się zmieni i jakie kary grożą za złamanie nowych zasad?

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadza ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00. Wyjątek stanowią lokale gastronomiczne – bary, restauracje czy kluby będą mogły nadal serwować alkohol swoim gościom przez całą noc. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach nocnych, co – zdaniem ustawodawców – ma pomóc w walce z problemem nadużywania alkoholu.

Projekt antyalkoholowy wróci do Sejmu. W koalicji wrze po ruchu PSL-u Wspólny projekt Lewicy i Polski 2050 w sprawie zakazu reklamowania alkoholu i ogólnopolskiej nocnej prohibicji będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu - ustalił reporter RMF FM Jakub Rybski. Posłowie mieli głosować nad ustawą już w ubiegły…

Koniec promocji i rabatów na alkohol

Sejm przyjął większość poprawek Senatu, w tym te, które zakazują sprzedaży alkoholu w ramach promocji, rabatów czy pakietów typu „6+6” lub „12+12”. Oznacza to, że sklepy nie będą już mogły kusić klientów zniżkami na większe zakupy alkoholu czy specjalnymi ofertami.

Zakaz obejmuje wszystkie formy preferencyjnej sprzedaży, co ma ograniczyć impulsywne zakupy i nadmierne spożycie trunków.

Zakaz reklamy alkoholu – surowe kary

Nowa ustawa przewiduje także zakaz reklamy alkoholu. Za złamanie tego przepisu grożą wysokie kary – od 30 tysięcy złotych do nawet 1 miliona złotych, a w skrajnych przypadkach także ograniczenie wolności.

Warto dodać, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu, która pozwalałaby na reklamę piwa bezalkoholowego.