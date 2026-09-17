Nocna misja premiera. Donald Tusk rusza na Ukrainę

W czwartek premier Donald Tusk poinformował, że tej nocy uda się przez Ukrainę, by osobiście ocenić stan infrastruktury energetycznej po ostatnich rosyjskich atakach. Jak podkreślił, raport z tej podróży przedstawi zaraz po powrocie do kraju.
W ostatnich dniach Rosjanie ponownie zaatakowali obiekty energetyczne w zachodniej Ukrainie, w tym prawdopodobnie stację benzynową niedaleko Jagodzina koło Dorohuska.
Rosyjskie ataki coraz bliżej Polski
W czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało polskie myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wszystko przez kolejne eksplozje tuż przy polskiej granicy.
Premier Tusk nie ukrywał, że odpowiedź Rosji na rozejm w sektorze energetycznym zaproponowany przez Donalda Trumpa była natychmiastowa i brutalna – ataki nastąpiły niemal od razu po ogłoszeniu prezydenta USA informacji o możliwym porozumieniu w sprawie wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną.
Mimo deklaracji prezydenta USA o możliwym zawieszeniu broni w sektorze energetycznym, zarówno Rosja, jak i Ukraina nie potwierdziły zawarcia takiego porozumienia.
Tusk: Polska nie może sobie pozwolić na naiwność
Premier Tusk podkreślił, że Polska nie może pozwolić sobie na życzeniowe myślenie i musi opierać się na faktach. Jego zdaniem, do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.
My na pewno nie będziemy naiwnie przyjmować komunikatów, że Rosja ma dobrą wolę i zacznie się poprawnie zachowywać. Nic na to nie wskazuje, ani historia, ani działania w ostatnich dniach. Polskę i Polaków nie stać w żadnym wypadku na naiwność czy życzeniowe myślenie. My musimy operować faktami, a one są jednoznaczne - podkreślił Tusk.