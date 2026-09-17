Nocna misja premiera. Donald Tusk rusza na Ukrainę

RMF24

Premier Donald Tusk zapowiedział nocną podróż przez Ukrainę, by na własne oczy zobaczyć skutki rosyjskich ataków. Po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna.

W czwartek premier Donald Tusk poinformował, że tej nocy uda się przez Ukrainę, by osobiście ocenić stan infrastruktury energetycznej po ostatnich rosyjskich atakach. Jak podkreślił, raport z tej podróży przedstawi zaraz po powrocie do kraju.

W ostatnich dniach Rosjanie ponownie zaatakowali obiekty energetyczne w zachodniej Ukrainie, w tym prawdopodobnie stację benzynową niedaleko Jagodzina koło Dorohuska.

Rosyjskie ataki coraz bliżej Polski

W czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało polskie myśliwce, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wszystko przez kolejne eksplozje tuż przy polskiej granicy.

Dron spadł blisko granicy z Polską. Donald Tusk: Bardzo masywna eksplozja „Odebrałem kolejny komunikat, zakończył się atak Rosji na zachodnią część Ukrainy. Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Dorohuska, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały…

Premier Tusk nie ukrywał, że odpowiedź Rosji na rozejm w sektorze energetycznym zaproponowany przez Donalda Trumpa była natychmiastowa i brutalna – ataki nastąpiły niemal od razu po ogłoszeniu prezydenta USA informacji o możliwym porozumieniu w sprawie wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną.

Mimo deklaracji prezydenta USA o możliwym zawieszeniu broni w sektorze energetycznym, zarówno Rosja, jak i Ukraina nie potwierdziły zawarcia takiego porozumienia.

Tusk: Polska nie może sobie pozwolić na naiwność

Premier Tusk podkreślił, że Polska nie może pozwolić sobie na życzeniowe myślenie i musi opierać się na faktach. Jego zdaniem, do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

My na pewno nie będziemy naiwnie przyjmować komunikatów, że Rosja ma dobrą wolę i zacznie się poprawnie zachowywać. Nic na to nie wskazuje, ani historia, ani działania w ostatnich dniach. Polskę i Polaków nie stać w żadnym wypadku na naiwność czy życzeniowe myślenie. My musimy operować faktami, a one są jednoznaczne - podkreślił Tusk.